Volby 2025 ONLINE: ANO jasně vede. Chceme jednobarevnou menšinovou vládu, řekl poslanec Kolovratník
V sobotu 4. října v Česku skončily volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde vás budeme informovat o průběhu hlasování v ČR a sčítání hlasů. Volební místnosti jsou od sobotních 14 hodin zavřené. Online speciál přinese také průběžné i konečné výsledky voleb. Očekává se vysoká volební účast.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči k hlasování využívají volební lístky, na kterých jsou uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musí zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončily v sobotu 4. října ve 14 hodin.
K dispozici pro vás na našich stránkách bude aktualizovaná volební mapa okrsků, grafika popisující volební účast i detailní přehled o tom, jak Češi volili v zahraničí. Aktuální události sledujte s námi online.
Online přenos: Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Zprávy ze dne 4. října 2025
Na českém velvyslanectví v Kyjevě hlasovalo 42 lidí, uvedl konzul Martin Mužík
Na českém velvyslanectví v Kyjevě v letošních českých parlamentních volbách hlasovalo 42 občanů. Volby probíhaly poklidně a ruské útoky je nenarušily, sdělil dnes ČTK vedoucí konzulárního oddělení Martin Mužík. V seznamu bylo zapsáno 39 voličů, ale přicházeli i lidé s voličskými průkazy. Stejně jako první den se také dnes hlasovalo v klidné atmosféře a poplach nebyl vyhlášen, poznamenal konzul.
V Bruselu hlasovalo přes 1300 Čechů, účast je vyšší než před čtyřmi lety
Na zastupitelském úřadu v Belgii v českých parlamentních volbách v pátek a dnes hlasovalo 1376 voličů, řekl českým novinářům v Bruselu velvyslanec Jakub Skalník. Celkem 175 z těchto voličů odevzdalo svůj hlas korespondenčně. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety, kdy volilo 1057 osob. Zájem voličů byl letos podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
Po sečtení třetiny okrsků vedlo ANO před Spolu, STAN, SPD, Motoristy a Piráty
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení třetiny okrsků ANO se 38,95 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,69 procenta. Třetí byl STAN s 10,55 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,38 procenta. Pátí Motoristé 7,32 procenta. Piráti získali 7,31 procenta. Stačilo! získalo 4,68 procenta.
Motoristé by považovali za úspěch vstup do dolní komory Parlamentu
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy (ODS). Jako nová strana by byli spokojeni, kdyby se dostali do dolní komory Parlamentu, tedy získali pět a více procent. Těsně nad touto hranicí se pohybovali v posledních průzkumech.
„Určitě je dobře, že je takto vysoká volební účast. Lidé se zaktivizovali a uvidíme, komu to co přinese,“ řekl Šťastný.
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že eviduje velké množství voličů, kteří v zahraničí přišli volit na voličský průkaz, i když nebyli na seznamech.
Šťastný poslanec ANO Kolovratník: Vypadá to naprosto skvěle, chceme jednobarevnou menšinovou vládu, o tom, kdo nás podpoří, se ještě rozhodne.
Po sečtení pětiny okrsků vedlo ANO před Spolu a STAN
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení pětiny okrsků ANO se 39,21 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,41 procenta. Třetí byl STAN s 10,7 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,38 procenta. Pátí Motoristé 7,51 procenta. Piráti získali 6,99 procenta. Stačilo! získalo 4,68 procenta, nedosahovalo pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny.
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy (ODS).
Ve štábu jsou SPOLU jsou novináři ze Slovenska, Polska, Německa, Francie, Ukrajiny, USA, Japonska či Vietnamu.
Ve štábu STAN je už i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Zmínila, že osobně je optimistka a doufá v zisk ve volbách kolem 13 procent. Zároveň dodala, že se jí nelíbila vyhrocená předvolební kampaň.
Po sečtení 15 procent okrsků vedlo hnutí ANO před Spolu a STAN
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení 15 procent okrsků hnutí ANO se 39,27 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,34 procenta. Třetí byl STAN s 10,75 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,39 procenta. Pátí Motoristé 7,58 procenta. Piráti získali 6,89 procenta. Stačilo! získalo 4,65 procenta, nepřekročilo by tak pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.
Volby v Praze poznamenal tragický skok muže z okna volební místnosti
Při volbách do Sněmovny policie nezaznamenala významné incidenty. V Praze ale řeší skok muže z okna budovy, ve které byla volební místnost. Muž pád nepřežil. Policie také prověřuje případ člověka, který tvrdil, že nevolil, přestože podle záznamu hlas odevzdal. O případech dnes informovala policie na síti X.
Tragický případ se stal v budově Základní školy v Bedřichovské ulici v Praze 8. Dnes kolem 13:30 tam z okna v pátém patře vyskočil muž. Přes poskytnutou první pomoc muž nepřežil. „Případem se zabýváme pro podezření ze spáchání sebevraždy,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Poslankyně Evropského parlamentu Klára Dostálová dorazila do štábu ANO. „Úspěchem je všechno nad 30 procent,“ řekla novinářům.
Do štábu SPD nepustili redaktora serveru Aktuálně.cz, web nedostal akreditaci
Do pražského volebního štábu hnutí SPD, které kandiduje ve spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO, se dnes po 14:00 nedostal redaktor serveru Aktuálně.cz Jaroslav Synčák. Server nedostal akreditaci, redaktor nicméně i tak zkusil přijít. Nedostal se ale za registraci u vchodu do novinářské místnosti. Podle čtvrtečního vyjádření nedostala akreditaci ani webová zpravodajská televize DVTV, SPD ji neudělila ani zpravodajskému portálu Novinky.cz, sdělil v pondělí server.
Volební stuaci ne štábu ANO sleduje Jan Novotný.
Po sečtení pěti procent okrsků vedlo ANO před SPOLU, STAN, SPD a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení pěti procent okrsků ANO se 39,65 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,16 procenta. Třetí byl STAN s 10,72 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,33 procenta. Pátí Motoristé 7,76 procenta. Piráti získali 6,52 procenta. Stačilo! získalo 4,69 procenta.
Do volebního štábu STAN dorazila lídryně hnutí v Moravskoslezském kraji a poslankyně Michaela Šebelová. Zopakovala, že Starostové budou považovat za úspěch minimálně desetiprocentní zisk ve volbách, a zároveň také, pokud společně s koalicí Spolu a Piráty dosáhnou na většinu v dolní komoře parlamentu. „Jde o vyšší princip a pokud má mít tato země budoucnost, potřebuje jasně proevropskou demokratickou vládu,“ uvedla.
Výsledek nad 10 procent by místopředsedkyně STAN Šebelová považovala za úspěch. Dobrým výsledkem ale dle ní bude sestavení demokratické proevropské vlády.
Místopředseda ANO Vondráček by považoval za úspěch volební výsledek nad 30 procent. Za nepříjemnost označil, pokud by hnutí mělo malý poslanecký klub.
Místopředsedkyně Pirátů Richterová ocenila vysokou volební účast, zejména mladých voličů. Podle ní mohou přispět k dalšímu směřování ČR na Západ.
Počet voličů na velvyslanectví v Paříži by letos mohl zlomit rekord, řekl velvyslanec Kurfürst. Úspěšná podle něj byla korespondenční volba.
Do štábu SPOLU dorazil dlouholetý poslanec ODS Marek Benda. Mám radost z velké volební účasti, říká. Letos kandiduje ze čtvrtého místa, poslanecký mandát má prakticky jistý.
Občerstvení ve volebním štábu SPOLU. Situaci zde sleduje Pavel Otto.
Volební štáb Spolu je i letos v hotelu Majestic v Truhlářské ulici. Počet novinářských akreditací je letos rekordní - více než 230 novinářů z celého světa. Oproti posledním parlamentním volbám jde o přibližně třetinový nárůst.
K volebním urnám přišly do 14:00 místy až tři čtvrtiny voličů
Volební účast v letošních sněmovních volbách se dnes odpoledne pohybovala v některých místech až kolem 75 procent. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. Účast zvyšují také lidé s voličskými průkazy. V některých krajích by mohla být vyšší než při minulých volbách do Sněmovny, například v Ústeckém kraji. Víc lidí tam přišlo například ve vyloučených lokalitách. Vyplývá to ze zjištění u okrskových komisí nebo zástupců radnic. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.
Hlasy z prvního okrsku byly letos při sněmovních volbách zveřejněny ve 14:23, o minutu později než při minulých volbách poslanců před čtyřmi lety.
Europoslanec Ondřej Knotek z ANO dorazil do volebního štábu na Chodově.
V Bruselu hlasovalo přes 1000 Čechů, účast je vyšší než před čtyřmi lety
Na zastupitelském úřadě v Bruselu hlasovalo přes 1000 voličů, řekl necelou hodinu před uzavření volebních místností konzul Pavel Štícha. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety; zájem voličů byl podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
Volební štáb hnutí STAN, který se nachází v budově Občanské plovárny nedaleko Strakovy akademie, se po uzavření volebních místností pomalu začíná plnit novináři. Předseda Vít Rakušan má na místo dorazit kolem 15:30. Situaci ve štábu sleduje Šimon Kačírek.
Na českém velvyslanectví v Kyjevě hlasovalo přes 30 lidí, uvedl konzul Mužík
Na českém velvyslanectví v Kyjevě v letošních českých parlamentních volbách hlasovalo přes 30 občanů. Volby probíhaly poklidně a ruské útoky je nenarušily, sdělil dnes vedoucí konzulárního oddělení Martin Mužík. V seznamu bylo zapsáno 39 voličů, ale přicházeli i lidé s voličskými průkazy. Stejně jako první den se také dnes hlasovalo v klidné atmosféře a poplach nebyl vyhlášen, poznamenal konzul.
K volebním urnám dorazily kolem poledne místy až tři čtvrtiny voličů. Účast by v některých krajích mohla být vyšší než minule, zjistila ČTK.
Favoritem na vítězství ve volbách bylo dlouhodobě hnutí ANO, které by podle volebních modelů mohlo získat až třetinu hlasů. Pětina voličů podle průzkumů podporovala koalici Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. O třetí příčku se ziskem nad deset procent hlasů soupeřili Starostové a SPD ve spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Místa ve Sněmovně by měli mít jisté také Piráti, kteří kandidovali ve spolupráci se Zelenými.
Štáb Pirátů na Hlavním nádraží v Praze v plné přípravě.
Je rozhodnuto.
Volební místnosti se ve 14:00 uzavřely a začíná sčítání hlasů.
Přípravy ve volebním štábu ANO na Chodově.
Jurečka se příští týden sejde s ředitelem DIA Mesršmídem k celkovému vyhodnocení problémů s eDoklady. Došlo k selhání a nefunkčnosti, uvedl.
Sněmovní volby v Bedřichově provází tradičně velký zájem přespolních voličů
Sněmovní volby v oblíbeném jizerskohorském středisku Bedřichov na Jablonecku tradičně provází velký zájem přespolních voličů. Díky nim se volební účast už hodinu před uzavřením volebních místností dostala na 80 procent. Obec má zhruba 400 stálých obyvatel, ale také desítky rekreačních chalup, penziony a hotely v obci a okolí nabízejí kolem 2600 lůžek.
Zdejší volební komise měla zapsaných 296 místních voličů. „Dalších 130 lidí dorazilo s voličskými průkazy, celá jedna skupina 50 lidí přijela autobusem, jsou tu ubytovaní. Z našich odvolilo 209 lidí,“ řekla zapisovatelka Regína Keltnerová. Před 13:00 tak mělo v obci odvoleno 339 lidí. Na rozdíl od sněmovních voleb před čtyřmi lety, kdy se ve stejném termínu konal závod na horských kolech, tentokrát žádné závody nejsou, ČT Author Cup je o příštím víkendu. „Lidé ale zřejmě využili pěkného počasí,“ dodala.
Zbývá posledních 20 minut do konce voleb do Poslanecké sněmovny.
Šéf digitální agentury kvůli potížím s eDoklady při volbách nabídne rezignaci
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu (ČRo), uvedl server iROZHLAS. Mesršmídův záměr ČTK potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.
Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas. "Určitě došlo k podcenění a ne úplně správnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému," řekl Mesršmíd pro ČRo.
Volební účast je obstojná i v Praze 6. „Hlasovalo padesát procent oprávněných voličů,“ říká například členka volební komise ve Vokovicích. Podobný zájem o hlasování hlásí i další volební okrsky šesté městské části.
V Říčanech u Prahy ve Středočeském kraji, stejně jako jinde, pozorují zvýšený zájem občanů o volby. Hodinu před uzavřením volebních místností hlásí členové komise vysokou účast. „Máme tu opravdu velkou většinu zakroužkovaných jmen. Je znát, že přišli téměř všichni z ročníků 2006 a 2007, kterým letos bylo 18 let,“ říká členka volební komise. Podle ní jsou letošní volby z hlediska účasti rekordní.
Karel Havlíček se s milovanou fenkou Betynkou nechce rozloučit. V Brdech si pročítá zprávy podporovatelů a do volebního štábu prý zamíří až navečer.
Systém eDokladů již podle digitální agentury plně funguje. Pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi.
V Německu je zájem o volby velký. Někteří voliči si k urně odběhli rovnou z Oktoberfestu.
Politici se snaží necelé dvě hodiny před uzavřením volebních místností mobilizovat voliče, aby dorazili k volbám.
Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 50 procent a některé volební okrsky zaznamenaly účast i přes 60 procent. V minulých volbách před čtyřmi lety přišlo k urnám 65,4 procenta voličů. Zástupci některých okrsků také informují, že účast u nich je vyšší než minule. Problémy s eDoklady dnes okrsky na rozdíl od pátku vesměs nehlásí a občané se většinou prokazují klasickým průkazem.
Volební účast v druhý den sněmovních voleb je nadpoloviční, místy se blíží dvěma třetinám. Některé okrsky hlásí vyšší účast než v minulých volbách.
Zájem o volby na českém velvyslanectví v Berlíně neopadá. Svůj hlas od pátku odevzdalo už více než 500 lidí, tedy více než při volbách v roce 2021.
V Londýně je enormní zájem o české volby. Tvoří se dlouhé fronty
České velvyslanectví v Londýně zaznamenává značný zájem o české parlamentní volby, které začaly v pátek a končí dnes. V pátek voliči na hlasování v britské metropoli čekali i několik desítek minut, řekl český velvyslanec Václav Bartuška. Korespondenční volbu zatím využilo na 70 procent lidí, kteří se k ní přihlásili.
Volební okrsek v odborné škole COPG v Libni zažívá podle tamní volební komise vysoký zájem voličů. To obecně koresponduje s informacemi, které přicházejí i z ostatních volebních milstností napříč Českem. „Nálada je dobrá, ani jsme nezaznamenali včerejší potíže s elektronickými občankami,“ prohlásila členka komise.
V sobotu dopoledne odvolil také bývalý ministr školství Robert Plaga (ANO)
Digitální agentura: Situace s eDoklady se dnes znatelně zlepšila
Situace s využíváním eDokladů při volbách se proti pátku znatelně zlepšila, přesto by měli lidé do volebních místností pro jistotu nosit i klasický průkaz totožnosti, tedy plastový občanský průkaz nebo pas. Řekl to dnes mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata. V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00.
Vysoká volební účast na Slovensku
Sněmovní volby na českém velvyslanectví na Slovensku provází značný zájem voličů. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety. Uvedl to dnes předseda místní volební komise Petr Darmovzal.
Část hlasujících volila ve slovenské metropoli s voličským průkazem. Mezi nimi byli členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který ve slovenské metropoli vystoupil na Bratislavských hudebních slavnostech.
Polsko chce s novou vládou jednat o změnách hranic
Polská vláda hodlá po parlamentních volbách v Česku obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při úpravě hranice v roce 1958, informoval polský server Fakt. „Plánuje se obnovení polsko-českých konzultací na expertní úrovni. Cílem bude představit stanoviska stran k řešení českého územního dluhu a především získat od české strany podrobné informace o důvodech odstoupení od dohod z roku 2015,“ zjistil Fakt na polském ministerstvu zahraničí.
Další ministr vhodil svůj hlas do urny
Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL), který kandiduje ve sněmovním volbách za koalici Spolu, v sobotu ráno odvolil.
Policie dosud ve spojení s volbami nezaznamenala žádné incidenty, řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. K případným incidentům zřídili policisté v pátek vlákno na síti X, kde o nich budou informovat. Policie jako vždy i v letošních sněmovních volbách posílila služby v okolí volebních místností.
Hnutí Stačilo! otevřelo svůj štáb. Jako jediná strana jej nemá v Praze, ale v Ostravě.
Válka fotek na Moravě
V Brně se dnes ráno odehrála kuriozní situace. Jeden z voličů si stěžoval, že si jej vyfotila předsedkyně volební komise. Snímek následně odmítala smazat. Volič proto volil protiútok a vyfotil si ji také.
I dnes mohou mít lidé potíže s elektronickým občanským průkazem
Potíže při používání elektronického občanského průkazu při volbách nejsou ani dnes vyloučené. Na síti X to uvedla Digitální a informační agentura (DIA). Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz.
Experti: Nová vláda musí zajistit dostatek peněz na rozvoj infrastruktury
Nová vláda bude podle dopravních expertů čelit úkolu zajistit dostatečné finance pro rozvoj infrastruktury. Výzvou bude nejen výstavba nových dálnic, ale také opravy a údržba silnic nižších tříd či modernizace železnic. Na dotaz ČTK se na tom shodli dopravní experti Zdeněk Lokaj z ČVUT a Ivo Drahotský z Univerzity Pardubice.
Zprávy ze dne 3. října 2025
Zájem o volby byl i ve věznici Mírov, kde jsou umístěni i doživotně odsouzení. Z celkového počtu 398 odsouzených, kteří mají možnost volit, projevilo zájem volit 165 odsouzených. "Nakonec odvolilo 164 vězňů, jeden odmítnul. Volby proběhly bez závad, bez problémů. V sobotu se tedy už u nás volit nebude. Vše jsme stihli dnes," řekl mluvčí věznice František Richter.
V olomoucké věznici odhlasovalo 78 lidí, sedm neodvolilo kvůli dokladům
V olomoucké vazební věznici dnes přišlo k volbám 85 vězněných, svůj hlas některé ze stran či hnutí však vhodilo pouze 78 z nich. Sedm lidí nebylo k volbám připuštěno kvůli chybějícím dokladům totožnosti, řekla dnes mluvčí věznice Jana Chromková. Věznice při letošních volbách do Poslanecké sněmovny evidovala až trojnásobný zájem oproti předchozím volbám v roce 2021. Volby se odehrávají také v jedné z nejtěžších věznic v zemi, v Mírově na Šumpersku.
Lidé měli u voleb problémy s eDoklady, podařilo se je vyřešit až večer
Lidé měli v první den voleb do Poslanecké sněmovny problémy s eDoklady. Elektronický občanský průkaz nešlo kvůli velkému náporu aktualizovat a při volbě jej tak nebylo možné použít k jejich identifikaci. Voliči museli použít klasický plastový občanský průkaz nebo pas. Večer po 20:00 byl systém funkční, ale mohou stále nastávat dílčí problémy. V České televizi to uvedl ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd. Podle ministerstva vnitra nešlo o bezpečnostní problém, ale o technické potíže kvůli vysoké zátěži. Voličům doporučuje mít s sebou i jiný než elektronický doklad.
STAN údajně čelí antikampani prostřednictvím reklamy na zpravodajských serverech
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dnes, v první den sněmovních voleb, údajně čelí antikampani prostřednictvím reklamních bannerů na velkých zpravodajských serverech. Hnutí to oznámilo v tiskové zprávě. Představitelé STAN se obrátili na provozovatele webů a zvažují trestní oznámení. Bannery jsou podle hnutí šířené přes zahraniční platformu. Co přesně obsahují, hnutí neuvedlo.
„Jedná se o placené a neoznačené reklamní bannery šířené prostřednictvím zahraniční reklamní platformy, tedy bez možnosti rychlé identifikace zdroje. Zároveň jde o typ reklamy, který uživatelé nemají možnost ručně a aktivně nahlásit,“ sdělilo hnutí. Bannery se údajně objevily na několika největších zpravodajských webech, ale hnutí neupřesnilo, na kterých. „Ozývá se nám velké množství lidí, kteří na tuto reklamu narazili a upozorňují nás na ni,“ doplnilo.
Systém eDokladů je podle ředitele Digitální a informační agentury Martina Mesršmída již funkční, mohou ale nastávat dílčí problémy.
Zájem o volby na českém velvyslanectví v Berlíně je velký, do 20:00 odevzdalo svůj hlas zhruba 300 voličů. Před budovou se celý den tvoří fronta.
Vysoká volební účast je i v Paříži
Debaty Fialy s Babišem sledovalo téměř 900 tisíc lidí
Čtvrteční debatu kandidátů na premiéra Petra Fialy (Spolu) a Andreje Babiše (ANO) sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak zhruba o 9000 diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se vysílala současně na dvou kanálech.
Přímý přenos: Volební studio CNN Prima News komentuje volby 2025
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou v plném proudu, hlasování začalo v pátek 3. října. Web e15 vám ve spolupráci se CNN Prima News přináší živé vysílání, kde můžete sledovat nejnovější zprávy, novinky a aktuality kolem voleb 2025. Volební místnosti se uzavřou v sobotu 4. října ve 14:00, kdy se začnou sčítat hlasy. Živý stream z volebního studia najdete zde.
V USA se k volbám registrovalo 2604 Čechů, o 111 procent více než v roce 2021
V celých Spojených státech se k letošním volbám do české Poslanecké sněmovny registrovalo 2604 voličů, což je nárůst o 111 procent v porovnání s posledními volbami v roce 2021. Obzvláště velký zájem přitom byl o korespondenční volbu, která je nyní využívána poprvé. ČTK to dnes jménem českého velvyslance Miloslava Staška sdělil zastupitelský úřad ve Washingtonu.
Kampaň před volbami do Sněmovny byla letos na sociálních sítích podle Marka Výborného vyhrocenější než před čtyřmi lety. Politická kultura se snižuje.
Konečná a Sterzik ze Stačilo! odhlasovali, věří ve dvouciferný výsledek
Lídryně Stačilo! Kateřina Konečná odevzdala dnes v podvečer v Novém Jičíně svůj hlas ve sněmovních volbách. Novinářům následně řekla, že zůstává optimistická a doufá, že hnutí v hlasování dosáhne na dvouciferný výsledek. Stejně se vyjádřil i předseda hnutí Stačilo! a lídr jihomoravské kandidátky Daniel Sterzik, který dnes odvolil ve svém bydlišti v Miroslavi na Znojemsku.
Problémy s aktualizací eDokladů během voleb se podle Digitální a informační agentury podařilo nakrátko vyřešit, ale systém opět nefunguje.
Aplikace eDoklady je opět funkční, doklad v mobilu lze aktualizovat, uvedla Digitální a informační agentura. Přihlášení ale může být pomalejší.
Mapa voleb 2025 podle okrsků: Jak volili vaši sousedé?
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 v Česku jsou tady, sčítání hlasů určí, kdo zvítězil ve volbách. Detailní volební mapa zahrnuje všechny volební okrsky ČR. S její pomocí tak snadno zjistíte, kdo vyhrál volby v místě vašeho bydliště. Více v článku.
Na českém velvyslanectví v Kyjevě se volí v klidu, volby nenarušil letecký poplach, řekl konzul. Místní média se obávají výhry odpůrců Ukrajiny.
Volební účast ve Středočeském kraji
Ve Středočeském kraji přišlo do 16:00 v Kutné Hoře a Kolíně 22 procent voličů, Mladá Boleslav, Benešov či Rakovník hlásily účast 20 procent a Mělník s Nymburkem 19 procent. V Příbrami zatím odvolilo 18 procent lidí a v Berouně 17 procent. Potíže s použitím eDokladů byly například na Kutnohorsku, podle Lenky Šibravové z kutnohorské radnice šlo o jednotky případů.
Volební účast v Praze
Volební účast v Praze se v některých městských částech přiblížila po prvních dvou hodinách až ke čtvrtině voličů. Například Praze 3 odvolilo do 16:00 zhruba 22 procent voličů, v Praze 4 asi 25 procent, v Praze 5 přibližně 20 procent a v Praze 6 skoro 23 procent podobně jako v Praze 10. V Praze 14 přišlo za stejnou dobu 15,69 procenta voličů. V Praze 12 byla účast k 15:00 asi 12,5 procenta voličů a v Praze 13 zhruba 13,2 procenta.
Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji tradičně provází nízká účast
Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny místních obyvatel srocovaly u laviček a zídek, většina z nich ale volit nepůjde. K urně přicházeli spíš starší lidé, mladí se o politiku moc nezajímají, zjistila ČTK od místních.
Slova Macinky
Ambicí Motoristů sobě je stát se parlamentní stranou, uvedl předseda uskupení Petr Macinka potom, co odhlasoval ve sněmovních volbách na pražském Smíchově. Novinářům řekl, že jeho uskupení je nové, proto bude jako úspěch brát překonání pětiprocentní hranice vstupu do Sněmovny. Opačný výsledek by ho mrzel. V hlasování letos podle Macinky jde o změnu stylu vládnutí a komunikace s občany. Dosluhující kabinet Petra Fialy (ODS) označil za velmi nepopulární se špatnou komunikací a s arogancí.
V případě, že Motoristé uspějí a do Sněmovny bude zvolen i lídr středočeské kandidátky strany - europoslanec Filip Turek, počítá Macinka, že evropský mandát Turek automaticky ztratí. Kdo by ho v Evropském parlamentu nahradil, Macinka nechtěl blíže komentovat. Uvedl pouze, že jeho náhradníkem je nynější senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta.Voliče Macinka vyzval k cestě k volebním urnám i k tomu, aby se zamysleli, komu dát hlas, kdyby mezi stranami neměli výrazného kandidáta.
Ve volební místnosti v Řeži se stojí fronty na obálky i na plentu.
O 200 mandátů usiluje v celé zemi 26 volebních uskupení a přes 4400 kandidátů.
Rakušan se vyjádřil k eDokladům
Problémy s nefunkčností eDokladů podle Rakušana nejsou věcí ministerstva vnitra, problémy s aktualizacemi byly na straně Digitální informační agentury. „Šlo o to, že kdo neměl aktualizovaný ten program nebo měl tu aktualizaci čerstvou, tak to ten systém nebral,“ řekl Rakušan. Problémy by podle něj měly být rychle vyřešené.
Nejde o bezpečnostní problém, ale technické potíže kvůli vysoké zátěži, uvedlo ministerstvo vnitra na síti X. Agentura podle něj navyšuje kapacity.
Ambicí Motoristů sobě je stát se parlamentní stranou, uvedl předseda uskupení Macinka poté, co odevzdal hlas na Smíchově. Volební účast očekává vyšší.
Až čtvrtina voličů odevzdala podle volebních komisí a samospráv v ČR do 16:00 hlas ve sněmovních volbách Účast je tak vyšší než minule.
Hlas už odevzdal také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
Problémy s eDoklady při volbách trvají. Digitální a informační agentura doporučuje, aby si lidé vzali do volební místnosti plastový občanský průkaz
Fiala o problému digitálních dokladů ví a věří, že Digitální a informační agentura problém brzy vyřeší. Sám se prokázal klasickým průkazem. „V mobilu mám i eDoklady, jsem velký stoupenec digitalizace, ale dnes jsem si řekl, že půjdu postaru,“ sdělil.
Vyjádření Petra Fialy
„Kam bude Česko směřovat, je zásadní a důležité. Nejde jen o bezpečnost, ale také o prosperitu. Pokud se posuneme na Východ, tak naše země také zchudne,“ uvedl. Za úspěch by považoval výsledek, který by umožňoval pokračování vlády demokratických stran. „Abychom mohli pokračovat v cestě, která je úspěšná, zajišťuje prestiž, jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance, EU, a kdy naše ekonomika zaznamenává úspěchy a roste,“ doplnil.
Rakušan hlasoval v Kolíně
Rakušan odvolil
I předseda STAN Vít Rakušan už odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny. Volil v Kolíně. Ve volbách jde dle něj o demokratickou 101, která udrží zemi na Západě. Zisk pod 10 pct by považoval za neúspěch.
Fialova slova
V letošních sněmovních volbách jde o to, jestli země bude směřovat do minulosti nebo do budoucnosti, řekl premiér Fiala (ODS), který odvolil v Brně. Fiala (ODS) vzkázal nerozhodnutým voličům, aby využili svého práva a nenechali za sebe volit druhé. Účast nechtěl odhadovat, doufá v co největší.
V Bruselu odvolily desítky Čechů, zájem o volby je vyšší než před čtyřmi lety
Na českém zastupitelském úřadu v Belgii odvolily v prvních dvou hodinách od otevření volební místnosti desítky českých občanů, často se jednalo o studenty či zaměstnance institucí EU. Do zvláštního seznamu voličů, který velvyslanectví v Bruselu vede, se pro letošní parlamentní volby zapsalo na 1300 Čechů, 250 z nich přitom požádalo o korespondenční volbu.