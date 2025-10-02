Generálové jako budoucí ministři? Babiš loví mezi vysokými šaržemi, chce protiváhu prezidenta
Vůdce hnutí ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš považuje za ideální povolební scénář jednobarevnou vládu, ať už většinovou, či menšinovou. A hledání vhodných kandidátů na všechny ministerské posty už několik měsíců intenzivně probíhá. Babiš neloví jen v rámci své stínové vlády, ale také mezi takzvanými odborníky, které již tradičně do exekutivy prosazuje. Nestraníci mohou být také kompromisem, pokud by Babiš pro svou vládu potřeboval podporu jiných stran.
Oficiálním kandidátem na ministra obrany je v Havlíčkově stínové vládě hnutí ANO exministr Lubomír Metnar. Ten také v poslední době zahájil ostrou výměnu názorů s úřadující ministryní za ODS Janou Černochovou. Ta v rozhovoru pro e15.cz uvedla, že její předchůdci z hnutí ANO - tedy i Metnar - „prodělali lobotomii“. Metnar zase Černochovou kritizoval, že „má chaos v zakázkách a nad resortem ztrácí kontrolu“.
Metnar je stále vážným kandidátem na obsazení šéfa tohoto velmi důležitého ministerstva, ale objevují se i další jména. Například bývalý náčelník generálního štábu armády a nynější velvyslanec ve Vilniusu Aleš Opata. Že Babiš nemá se stažením velvyslanců do vlády problém, prokázal i na příkladu Adama Vojtěcha, který po své misi ve Finsku za ANO kandiduje jako lídr v jižních Čechách a připravuje se na opětovné vedení ministerstva zdravotnictví.
Opata je nestraníkem, za ANO nekandiduje a nabídku do vlády zatím podle informací e15 nepřijal. „Jsou to spekulace. Nechci na ně nijak reagovat,“ uvedl Opata na přímý dotaz, zda by chtěl být kandidátem hnutí ANO na ministra obrany.
Generál ve funkci ministra obrany by podle plánů Andreje Babiše, jak je redakci e15 popsaly zdroje z hnutí ANO, mohl vzít část image prezidentovi Petru Pavlovi. „Opata by jako ministr obrany mohl být vnímán jako protiváha vůči Petru Pavlovi, nepředpokládám ale, že by jakkoliv veřejně kritizoval jeho názory nebo kroky. Bývalí vojáci drží při sobě,“ řekl e15 další zdroj z armádních kruhů. Babiš se k možným jménům na nového ministra obrany nevyjádřil.
Jasno možná bude už o víkendu
Ministrem obrany by také mohl být generál v záloze Jaromír Zůna. Dříve neúspěšně usiloval o post náčelníka generálního štábu, kam ho chtěl protlačit tehdejší prezident Miloš Zeman, který už veřejně prohlásil, že bude volit uskupení Stačilo!. Naposledy byl Zůna vojenským představitelem na českém velvyslanectví v Číně. Teď spolupracuje s platformou pro pořádání zbrojních veletrhů, jejímž hlavním partnerem je firma zbrojaře Michala Strnada. Zůna v oblasti obrany Babišovi podle informací e15 radí.
Ve hře na vedení resortu, kterým v příštích letech proteče až tři a půl procenta HDP, je stále i Jakub Landovský, který byl náměstkem tří ministrů obrany za ANO - Stropnického, Šlechtové a Metnara, a také velvyslancem Česka při NATO. Pokud by vládu tvořilo více stran, mohl by představovat kompromisní řešení.
Landovský také podle informací e15 splnil některé Babišovy požadavky tak, aby o něm vůdce ANO mohl uvažovat jako případném ministrovi ve svém kabinetu. Odešel z vedení českého Aspen Institutu, který Babiš spojuje se Zdeňkem Bakalou. Bakala se skutečně od začátku podílel na rozvoj think-tanku a jeho manželka Michaela Bakala zasedá v dozorčí radě. Landovský se přesunul do jiného think-tanku Solvo Ivany Tykač, kde působí například stínový ministr školství za ANO Robert Plaga i bývalí Babišovi marketéři Alexandr Braun a Marek Prchal.
FLOW:Snížíme daně pro firmy a tím nastartujeme ekonomiku, slibuje exministr za hnutí ANO Adam Vojtěch
„To není otázka pro Jakuba Landovského, to je otázka pro vítěznou stranu, nebo koalici, která bude jasná možná už o weekendu. Lidé mimo politickou soutěž by se k tomu neměli vůbec vyjadřovat,“ uvedl ke své možné politické budoucnosti Landovský.
Další Zemanův dlužník
Ale soupiska generálů jako možných ministrů nekončí u Opaty či Zůny. Hnutí ANO uvažuje i o bývalém policejním prezidentovi, taktéž generálovi ve výslužbě, Janu Švejdarovi, a to na post ministra vnitra. Švejdar byl policejním prezidentem právě v Babišově vládě, z funkce ho odvolal až nový ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Prezident Miloš Zeman jej v roce 2019 jmenoval brigádním generálem a o rok později generálmajorem. „Já to vůbec nechci komentovat,“ směje se Švejdar na otázku, zda by mohl být ministrem vnitra.
Stínovou ministryní vnitra za ANO je karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která také loni na podzim drtivě vyhrála v senátních volbách. Tento silový rezort ale nejspíš Babiš obsadí někým jiným, jelikož nechce kumulovat funkce svých podřízených.