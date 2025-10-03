Mapa voleb 2025 podle okrsků: Jak volili vaši sousedé?
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 v Česku jsou tady, sčítání hlasů určí, kdo zvítězil ve volbách. Detailní volební mapa zahrnuje všechny volební okrsky ČR. S její pomocí tak snadno zjistíte, kdo vyhrál volby v místě vašeho bydliště.
Kde získaly strany a hnutí voličskou podporu v parlamentních volbách? Komu se dařilo v malých obcích, a komu zase ve velkých městech? Mapa voleb 2025 vám umožní přesvědčit se, jakým kandidátům dali voliči své hlasy. Mapa zobrazí aktuální čísla ve všech volebních okrscích. Podle jejich zbarvení poznáte, jaká strana v obci zvítězila.
Volební mapa ČR pro volby do Poslanecké sněmovny 2025
- sečteno 0 % volebních okrsků, zatím nebyly oznámeny volební výsledky
- online sčítání hlasů sledujte v sobotu poté, co se zavřou volební místnosti
Jak funguje mapa výsledků voleb
Volební mapa názorně ukazuje, jak ve volbách do Poslanecké sněmovny hlasovala města, okresy i jednotlivé volební okrsky v Česku. Jak funguje?
- Podržením levého tlačítka myši a jejím pohybem se můžete po mapě pohybovat.
- Přibližování a oddalování je možné pomocí kolečka myši.
- Na mobilních zařízeních můžete pro přiblížení a pohyb po mapě využít dva prsty, klepnutím prstem na okrsek se zobrazí podrobné informace.
Mapa výsledků voleb monitoruje volební data pro každý volební okrsek zvlášť. Dozvíte se poměr hlasů, volební účast a také vítěze v daném okrsku.
Volební okrsky, volební obvody a volební místnosti: Jaký je mezi nimi rozdíl?
V době voleb v Česku se často skloňují tři základní pojmy – volební obvod, volební okrsek a volební místnost. Každý z nich má jiný význam a v praxi hraje odlišnou roli. Správné pochopení rozdílů je důležité jak pro voliče, tak i pro samotnou organizaci voleb.
Co je volební místnost
Volební místnost je místo, kde voliči odevzdávají své hlasy. Nejčastěji se nachází ve školách, úřadech nebo jiných veřejných budovách. Každý volič má svou volební místnost určenou podle adresy trvalého bydliště a informace dostane v hlasovacím lístku.
Co je volební obvod
Volební obvod je větší územní celek, ve kterém se rozdělují mandáty. U voleb do Poslanecké sněmovny odpovídají volební obvody krajům, což znamená celkem 14 volebních obvodů v ČR.
Počet mandátů v jednotlivých obvodech není předem stanoven, určuje se až po volbách podle počtu hlasů. Nejvíce poslanců zpravidla získávají kraje s největším počtem voličů – Středočeský kraj, Praha, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj.
Co je volební okrsek
Volební okrsek je menší jednotka než volební obvod. V jednom volebním okrsku bývá zhruba tisíc voličů a na každý okrsek připadá právě jedna volební místnost. Volební okrsky jsou stabilní a platí pro všechny druhy voleb – parlamentní, komunální, prezidentské i evropské.
Kdy se mění volební okrsky?
K úpravě volebních okrsků dochází pouze výjimečně, například pokud:
- počet voličů v okrsku vzroste nebo klesne o více než třetinu,
- změní se hranice obce v obydlené části,
- dojde ke změně hranic městských částí či obvodů.