Předplatné

Volby 2025 obrazem: Porovnejte snímky z horké fáze volebních kampaní. Která strana měla nejlepší finiš?

Předvolební mítink ANO.

Předvolební mítink ANO. Zdroj: Profimedia.cz

Předvolební mítink ANO.
Předvolební mítink ANO.
Předvolební mítink ANO.
Předvolební mítink ANO.
Předvolební mítink ANO.
127 Fotogalerie
čer
Diskuze (0)

Začaly volby do Poslanecké sněmovny. V pátek od 14 hodin budou moci voliči rozhodnout o budoucí vládě České republiky. Strany a koalice letos zvolily rozmanité kampaně od sociálních sítí po osobní setkávání s voliči. Jak vypadal průběh kampaní jednotlivých stran? Jaký předvolební mítink byl nejzajímavější? Podívejte se na fotografie politiků a političek z horké fáze kampaně voleb 2025. 

Předvolební kampaně stran do voleb 2025 byly silně vizuálně a digitálně orientované a hodně sázely na zahraniční experty a influencery. Koalice SPOLU využila zelený vizuál designéra Pavla Fuksy a zapojila komičku Ivu Pazderkovou do moderování debat. Starostové (STAN) spolupracovali se slovenským týmem marketingových expertů a přišli s akcemi, jako „Podpisovka“ či „Dobrá kampaň“.

Galerie: Fotografie z volebních kampaní pro volby 2025
Předvolební mítink ANO.
Předvolební mítink ANO.
Předvolební setkání s voliči na Andělu.
Předvolební setkání s voliči na Andělu.
Předvolební setkání s voliči na Andělu.
140 Fotogalerie

Piráti se opírali o britského stratéga Paula Hildera a kreativní agenturu Werk Camp, včetně využití influencerky Sugar Denny. Hnutí ANO stavělo na interních tvářích, jako jsou Aneta Zicklerová a Viktorie Kalivodová, které se objevovaly ve videích a kampaních kritizujících vládu. SPD kombinovalo vlastní interní tým s agenturou Praha na vlastní oči, ale klíčovou roli hrálo vedení předsedy Tomia Okamury.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

V roce 2025 v Česku proběhnou parlamentní volby. Ty se v ČR obyčejně konají jednou za čtyři roky. Projděte si základní témata:

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů