Volby 2025 obrazem: Porovnejte snímky z horké fáze volebních kampaní. Která strana měla nejlepší finiš?
Začaly volby do Poslanecké sněmovny. V pátek od 14 hodin budou moci voliči rozhodnout o budoucí vládě České republiky. Strany a koalice letos zvolily rozmanité kampaně od sociálních sítí po osobní setkávání s voliči. Jak vypadal průběh kampaní jednotlivých stran? Jaký předvolební mítink byl nejzajímavější? Podívejte se na fotografie politiků a političek z horké fáze kampaně voleb 2025.
Předvolební kampaně stran do voleb 2025 byly silně vizuálně a digitálně orientované a hodně sázely na zahraniční experty a influencery. Koalice SPOLU využila zelený vizuál designéra Pavla Fuksy a zapojila komičku Ivu Pazderkovou do moderování debat. Starostové (STAN) spolupracovali se slovenským týmem marketingových expertů a přišli s akcemi, jako „Podpisovka“ či „Dobrá kampaň“.
Galerie: Fotografie z volebních kampaní pro volby 2025
Piráti se opírali o britského stratéga Paula Hildera a kreativní agenturu Werk Camp, včetně využití influencerky Sugar Denny. Hnutí ANO stavělo na interních tvářích, jako jsou Aneta Zicklerová a Viktorie Kalivodová, které se objevovaly ve videích a kampaních kritizujících vládu. SPD kombinovalo vlastní interní tým s agenturou Praha na vlastní oči, ale klíčovou roli hrálo vedení předsedy Tomia Okamury.
