Volby ze zahraničí 2025 přehledně: Koho volí Češi ve světě?
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou tady a Česko napjatě čeká na čísla z voleb. Vůbec poprvé do výsledků promluví korespondenční volba. V zahraničí, například v USA, v EU nebo i jinde ve světě však mohli Češi volit také na úřadě. Důležitou podmínkou pro hlasování je zanést své jméno na zvláštní seznam voličů. Jak dopadly volby v zahraničí? Koho volili Češi za hranicemi a kdo měl nejvíc hlasů?
Parlamentní volby v Česku 2025 probíhaji v termínech 3. a 4. října 2025. Mezi strany, hnutí a koalice, které patří k favoritům na vstup do Sněmovny jsou ANO, Spolu, STAN, SPD, Piráti, Stačilo! a Motoristé sobě. V následujících infografikách se dozvíte, jak volili Češi v zahraničí. Infografiky budeme aktualizovat, až budou zveřejněna první data. Předpokládá se vysoká volební účast.
- zatím nebyly zveřejněny volební výsledky pro volby ze zahraničí
- sčítání hlasů sledujte v sobotu poté, co se zavřou volební místnosti
