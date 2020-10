Volby 2020 | Začíná druhé kolo senátních voleb. Jde v nich o předsedu Senátu i poslední záchranu ČSSD | E15.cz

Po týdnu se voliči opět vydají k volbám. Tentokrát rozhodnou o obsazení třetiny horní komory, konkrétně 26 senátorských křesel. Jeden kandidát, děčínský senátor Zbyněk Linhart za STAN, uspěl již v prvním kole voleb minulý týden. Posílit mohou Starostové a nezávislí, ODS i lidovci, což by mohlo mít i vliv na budoucnost předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Post šéfa horní komory totiž zpravidla náleží nejsilnější straně, nyní jej drží občanští demokraté. Ti mají stejně silný klub jako STAN, lidovci také o moc nezaostávají, víkendové volby tak mohou s počty zamíchat.

Senátní volby mají největší šanci vyhrát Starostové, kteří mají sedm svých kandidátů ve druhém kole voleb a pět dalších kandidátů, které spolu se STAN podporují další strany. ODS má šest svých kandidátů a sedm společných. Lidovci mají ve druhém kole čtyři vlastní kandidáty a pět společných. Po volbách bude záležet na tom, jaký klub si „společní“ kandidáti vyberou.

Občanští demokraté chtějí post pro Vystrčila udržet. „Chceme uhájit demokratickou většinu v Senátu. Naším cílem je, aby Miloš Vystrčil byl i nadále předsedou Senátu,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala. Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že rozhodnutí o případné nominaci protikandidáta nechává na senátorském klubu. Není však vyloučeno, že by se strany dohodly na pokračování současného předsedy. „Vždy jsem říkal, že Miloš Vystrčil je dobrým předsedou Senátu. Bude to na vyjednávání našeho klubu,“ řekl Rakušan.

Naopak propad se očekává u vládních stran. Byť za hnutí ANO postoupilo do druhého kola osm kandidátů, většinou startují z horších pozic. Už nyní je také jisté, že oslabí sociální demokraté. Deset ze třinácti senátorů ČSSD obhajovalo v letošních volbách své posty, do druhého kola přitom postoupili jen čtyři z nich. Šanci uspět má přitom hlavně bývalý předseda horní komory Milan Štěch.

Sociálním demokratům tak reálně hrozí, že přijdou o svůj senátorský klub, který musí mít nejméně pět členů. To by znamenalo pro stranu velkou ránu, protože by senátoři přišli o placený aparát, který jim pomáhá s organizací či s přípravou podkladů.

Nejzajímavější senátní souboje se odehrají zejména v Praze. K vítězství má nakročeno poslankyně Miroslava Němcová (za ODS, STAN, TOP 09, LES), která v Praze 1 málem uspěla už v prvním kole, nyní se utká se senátorem Václavem Hamplem (za KDU-ČSL a SZ). A například v Praze 5 bude sledován souboj mezi ředitelem knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským (za TOP 09, ODS a STAN) a senátorem Václavem Láskou (za Sen 21, Piráty, KDU-ČSL, SZ a LES). Právě v tomto obvodu volí i prezident Miloš Zeman, který však avizoval, že k druhému kolu voleb nepůjde.