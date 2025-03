ANO v průzkumech stále vede. Piráti by se do Sněmovny těsně dostali

Vítězem voleb, které by se konaly koncem února, by se podle modelu agentury Ipsos stalo hnutí ANO s 36,4 procenta hlasů. Následovala by koalice Spolu s 20,6 procenta a hnutí STAN s 10,6 procenta. Na čtvrtém místě by skončilo SPD, které by volilo 7,5 procenta lidí. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny by skončili Piráti, Stačilo! a Motoristé sobě, vyplynulo z průzkumu, jehož výsledky Ipsos zveřejnil. Proti lednu si v zisku hlasů mírně pohoršilo STAN, Stačilo! i Motoristé, naopak SPD si polepšilo.