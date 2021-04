Nejštědřejší sponzoři politických stran v Česku: majitel Synotu Valenta, Babiš i Jágr | E15.cz

Sněmovní volby jsou za rohem a kandidující strany dostávají první milionové dary od vlivných sponzorů. Na konci března otevřel peněženku i bývalý senátor a majitel skupiny Synot Ivo Valenta. Milion korun poslal Soukromníkům, za které dlouhodobě kandiduje, a stejnou částku od něj získala i Trikolóra. Valenta od roku 2015 daroval různým parlamentním i neparlamentním stranám dohromady více než 69 milionů korun. Je tak nejštědřejším sponzorem českých politických stran od devadesátých let.

„Nikdy jsem se netajil tím, že dlouhodobě podporuji středopravicové politické strany a uskupení zastávající myšlenky, které jsou mi blízké,“ reagoval Valenta na dotaz, proč si vybral Soukromníky a Trikolóru. „Především je to boj za zdravý rozum, boj proti byrokracii, státní šikaně živnostníků a aktivních lidí a v neposlední řadě boj za ochranu svobody každého z nás. V dnešní době navíc tyto hodnoty považuji za o to důležitější,“ dodal.

Soukromníky podle webu Politickéfinance.cz podporuje Valenta dlouhodobě, patří vedle ODS mezi největší příjemce podnikatelových peněz. Trikolóra získala sponzorský dar od Valenty už třetí rok po sobě. Podnikatele neodradilo ani to, že se zakladatel hnutí a poslanec Václav Klaus ml. rozhodl před několika týdny skončit v politice. Hnutí tak před volbami ztratilo výraznou tvář v podobě syna bývalého prezidenta.

Peněžní limity

Zatím největšími dárci současné kampaně jsou investoři Jan Barta, Dušan Šenkypl a Petr Krajíček z Pale Fire Capital, kteří ještě před koncem loňského roku poslali po 2,5 milionech korun Pirátům, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Strany získaly dary poté, co se zavázaly ke spolupráci. Stejnou částku – tedy dohromady dalších 12,5 milionu korun – mají dostat i letos, až budou mít schválené koaliční kandidátky.

Rozdělení sponzorského daru na dvě části má svůj důvod. Od roku 2017 je zákonem zastropovaná výše darů od jednoho sponzora. „Limit pro dar jedné straně je tři miliony korun na dárce za rok, včetně jeho firem,“ upřesňuje člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý. Podnikatel by tak neměl zákon obcházet ani tím, že by daroval peníze skrze své firmy. To vysvětluje, proč Valenta v roce 2016, tedy před začátkem platnosti zákona, rozdal mezi několik stran více než 44 milionů korun, v dalších letech byly jeho dary o mnoho nižší.

Pomoc s dohledem

Dohledový úřad nicméně dlouho neuměl dopátrat skutečné majitele firem a zjišťovat, zda to některý podnikatel nepřehnal s dary. „Není to v možnostech úřadu. Dlouho jsme usilovali o to, aby se tato agenda outsourcovala,“ řekl Outlý s tím, že úřad už má vysoutěženou společnost, která bude dary párovat k sobě a zjišťovat případná pochybení.

Opakovat by se tak neměla situace při zakládání hnutí ANO před deseti lety, do jehož vzniku napumpoval současný premiér Andrej Babiš 30 milionů korun. Strana získala také mnohamilionové dary od firem DEZA, Lovochemie, Precheza nebo Fatra, které všechny patří do holdingu Agrofert. Majitelem koncernu byl v době uskutečnění darů Babiš. V současnosti je hnutí soběstačné a vystačí si se státními příspěvky na politickou činnost, vysoké dary zpravidla nedostává.

Po Valentovi a Babišovi je historicky největším sponzorem politických stran podnikatel Zdeněk Bakala. Ten daroval v roce 2010 dohromady necelých třicet milionů korun ODS, TOP 09 a Věcem veřejným. Mezi největší dárce patří také podnikatel a politik Petr Benda, který dříve podporoval sociální demokraty, v posledních letech však přesunul peníze k extremistickým stranám.