Hnutí ANO mírně posílilo, sněmovní volby by nyní vyhrálo s 31,9 procenta hlasů. Od minulého týdne, kdy se do výsledků promítla bitcoinová kauza, mírně stoupla i podpora koalice Spolu, kterou aktuálně podporuje 20,8 procenta voličů. Preference třetí SPD lehce klesly na 13 procent. Vyplývá to z každotýdenního volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Podle modelu by se do Sněmovny dostali ještě Starostové a Piráti. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory zůstalo Stačilo! a Motoristé sobě.