Jedním z prvních světových lídrů, který přispěchal blahopřát republikánovi Donaldu Trumpovi k úspěchu v amerických volbách, byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev totiž dobře ví, že má nyní nejvíce co ztratit, a že udržování dobrých vztahů s budoucím šéfem Bílého domu je pro napadenou zemi otázkou přežití. Zelenskyj proto také záměrně zmínil, že Ukrajině by pomohlo prosazování míru skrze sílu. Nic takového ale Trumpovo prezidentství nezaručuje.

Zelenskyj prohlásil, že vítězství republikánského kandidáta je působivé. Podotkl, že se těší na éru silných Spojených států pod jeho rozhodným vedením. „Oceňuji odhodlání prezidenta Trumpa k přístupu ‚mír skrze sílu‘ v globálních záležitostech. To je přesně ten princip, který může prakticky přiblížit spravedlivý mír na Ukrajině. Doufám, že to společně uvedeme v život,“ zdůraznil pak ve svém prohlášení.

Skepse ke konci války do 24 hodin

Zelenskyj se už dopředu snažil na Trumpův návrat připravit. Na konci září se s ním po pěti letech osobně sešel a schůzku označil za produktivní. Trumpova slova vůči němu v poslední době byla ale silně kritická. Na Ukrajině tak panuje nervozita a velká nejistota ohledně toho, jak k ní bude Washington přistupovat, až v Bílém domě skončí demokrat Joe Biden.

„Trumpa se bojíme,“ citoval dopředu deník The Guardian nejmenovaného vysokého představitele v Kyjevě. „Jsem opravdu vyděšený,“ připustil pro Euronews i ukrajinský novinář, u něhož server zmínil pouze křestní jméno Denys.

Zákonodárce proevropské strany Holos Jaroslav Železňak konstatoval podle Reuters, že období do Trumpova lednového nástupu do úřadu může být významné a naznačil, že by nyní Washington měl Ukrajině co nejvíce pomoci. „Existuje okno příležitosti pro Bidena a demokraty, aby podnikli odvážné kroky, ke kterým se předtím neodhodlali,“ napsal na Telegramu.

„Budeme žít v Trumpově světě, jak jsem bohužel předpovědel. Jsem velmi skeptický k tomu, že válka skončí za 24 hodin, jak slíbil. Ale rozhodně se nebudeme nudit,„ uvedl na Facebooku šéf Kyiv School of Economics, Tymofij Mylovanov. Trump totiž dopředu neustále hovořil o tom, že boje na Ukrajině rychle ukončí.

Ve svém vítězném projevu sice tento konflikt výslovně nezmínil, zdůraznil však, že během jeho prvního funkčního období si USA užívaly období míru. “Neměli jsme žádné války, čtyři roky jsme neměli žádné války. Kromě toho, že jsme porazili Islámský stát,„ chlubil se volební vítěz. “Říkali, že zahájím válku. Já ale válku nezačnu, já války zastavím,„ dodal.

V předvolebních debatách a rozhovorech se novináři poměrně marně pokoušeli z Trumpa dostat konkrétní kroky k nastolení míru na východě Evropy. Demokraté tak mohli tvrdit, že chce Ukrajinu obětovat Rusku. Velká pozornost se soustředila na výroky budoucího viceprezidenta J.D. Vance, který je hlasitým odpůrcem pomoci Kyjevu.

V září hovořil o tom, že by mírový plán měl obsahovat vytvoření speciální demilitarizované zóny mezi oběma zeměmi. Ta by nejspíše kopírovala aktuální frontovou linii, což by znamenalo značné územní ztráty pro napadený stát. Vance navíc uvedl, že Ukrajina by si zachovala suverenitu, ale musela by se zavázat k neutralitě. To však Kyjev i někteří odborníci považují jenom za pozvánku pro Kreml k dalším výbojům, až se na to bude cítit dostatečně silný.

Ukrajina si bude muset Trumpovu pomoc odpracovat

Na druhou stranu někteří lidé, kteří by mohli mít vliv na zahraniční politiku v Trumpově administrativě skutečně mluvili o “míru skrze sílu„, který má na mysli Zelenskyj. Příkladem byl někdejší šéf CIA a exministr zahraničí Mike Pompeo, kterého Kyjev zjevně považuje za jednu ze svých nadějí. “Svět potřebuje výsledek, který bude vypadat a ve skutečnosti i bude prohrou agresora, Ruska, Vladimira Putina,„ řekl kupříkladu v září v rozhovoru pro Ukrajinskou Pravdu.

Pompeo zdůraznil, že je to nutné k odstrašení dalších zemí, které by se mohly pokoušet zmocnit se cizího území. Jmenoval Čínu, Írán a Severní Koreu. Když byl tázán na realizaci Trumpova plánu ukončit válku do 24 hodin, odvětil: “Ukončíte to tím, že přesvědčíte Vladimira Putina, že pokračování konfliktu je příliš nákladné. Toto je způsob. Kéž bych měl sofistikovanější odpověď.„ Možná i kvůli existenci případných spojenců ve Washingtonu nejsou všichni na Ukrajině tak pesimističtí.

“Nemyslím si, že Trumpovo prezidentství bude pro Ukrajinu špatné. Možná obtížné, náročné, ale ne nutně špatné,„ řekl webu Politico šéf zahraničního výboru parlamentu v Kyjevě Oleksandr Merežko. Republikán je podle něj pragmatický obchodník, který přemýšlí ryze v kategoriích nákladů a zisků. Ukrajina bude muset tvrdě pracovat, aby ho dokázala přimět k další podpoře, je přesvědčen Merežko.

I Mylovanov doufá, že nakonec Trump nemusí být pro Ukrajinu tak špatný, jak to vypadá. Očekává, že dojde k pokusu válku ukončit, ale ruský prezident Vladimir Putin opět všechny podvede. Budoucí šéf Bílého domu podle něj tak nakonec sám pochopí, že s ním vyjednávat nelze a vrátí se k silné podpoře Ukrajiny.