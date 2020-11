Volby USA | Pokud vyhraje Trump, zanikne nejsilnější demokracie na světě, říká český programátor Applu | E15.cz

„Myslím, že se většina lidí z táborů obou kandidátů shodne, že to patrně jsou nejdůležitější volby za posledních několik desítek let,“ říká 29letý Dvorský, který se v červenci vrátil do Čech po dvou a půl letech z Kalifornie.

Témata, která nejvíce zajímají mladé lidi, se podle něho týkají klimatické krize, rasismu, studentských dluhů, zdravotního pojištění, ale i zbraní. A problematické jsou Trumpovy výroky právě o těchto tématech, které degradují potenciálně vzkvétající americkou společnost.

„Podle Trumpa je klimatická krize pouhým hoaxem, je podporovatelem co největšího počtu zbraní ve společnosti, ale je také velmi úspěšný ve skupinách typu KKK a neo-Konfederáti, tedy v obdobách evropských neonacistů,“ upozorňuje Dvorský.

Pokud vyhraje Biden, bude ještě možnost se vrátit k Pařížské klimatické dohodě, do WHO a opět napravit rozbité vztahy s Evropou a s NATO, míní Dvorský. Pokud ale prezidentský post obhájí Trump, bude Amerika vnímána jako „kdysi skvělá země“, která bohužel, podobně jako Polsko a Maďarsko, padla do náruče autokratického lídra, který svou popularitu zakládá jen na nenávisti k různým „jiným“. Bude to i pro Evropany špatná zpráva, varuje Dvorský.

Společnost podle něho není tak polarizovaná jak zaznívá z různých koutů. Přirozeně existují názorové rozdíly mezi mladými a jejich rodiči. Mladí většinou volí demokraty, ale jejich rodiče leckdy bývají spíše pro republikány. Tam tedy vzniká určitá propast, ale rozhodně to neústí v nějaké rozvraty v rodinách, soudí.

„Ať už volby dopadnou jakkoli, strana která je prohraje, bude velmi hlasitá a také očekávám, že Trump udělá cokoli, aby zdiskreditoval výsledek, pokud prohraje,“ obává se Dvorský. Trump prý už teď chce zastavit sčítání hlasů ve státech, ve kterých vede, ačkoli k tomu není jediný důvod. „Pokud se mu to podaří, pak tento týden nejstarší demokracie na světě zanikne,“ říká Dvorský.