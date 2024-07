Trump, který se v sobotu stal terčem atentátu při mítinku s voliči v Pensylvánii, má s projevem vystoupit až na závěr sjezdu ve čtvrtek. Při té příležitosti má nominaci formálně přijmout. Již v pondělí však oznámil, že si vybral senátora J. D. Vance jako svého kandidáta na viceprezidenta.

Donald Trump na pondělním republikánském sjezdu předstoupil před delegáty s obvazem kolem pravého ucha, které zasáhl střelec na předvolebním mítinku v Pensylvánii. Přítomní ho odměnili ovacemi vestoje, uvedla agentura Reuters. Bylo to vůbec první Trumpovo veřejné vystoupení od atentátu.

Když Trump vkročil do haly v Milwaukee, kde se sjezd koná, přítomní skandovali „Bojuj! Bojuj! Bojuj!“ a zatínali ruce v pěsti - jako připomínku Trumpova gesta bezprostředně po atentátu. Exprezident podle médií vypadal dojatě, když stál v lóži s některými ze svých dětí, senátorem Vancem a dalšími předními osobnostmi strany.

Trumpova nominace se očekávala. Prezident z let 2017 a 2021 jednoznačně zvítězil v republikánských primárkách. Trump ve volbách 5. listopadu pravděpodobně vyzve demokratického prezidenta Joea Bidena, jehož nominaci by demokraté podle předpokladů měli oznámit na sjezdu konaném od 19. srpna. Straničtí delegáti by ale o věci mohli hlasovat už na konci července.

Musk finančně podpoří Trumpovu kampaň

Americký deník The Wall Street Journal přišel v pondělí s informací, že nejbohatší muž světa Elon Musk chce měsíčně věnovat zhruba 45 milionů dolarů, tedy přes miliardu korun, organizaci, která usiluje o Trumpovo znovuzvolení.

Muskův příspěvek by měl směřovat jednomu z politických akčních výborů známých jako Super PAC, které mají výjimku z jinak přísných pravidel financování volební kampaně. V červnu založená organizace America PAC má podle listu agitovat mezi voliči ve prospěch Trumpa zejména v těch amerických státech, kde bývají výsledky republikánů a demokratů těsné.

Muskův příspěvek přichází v době, kdy Trump podle amerických médií předběhl Bidena ve schopnosti vybírat peníze na kampaň. Současnému prezidentovi z Demokratické strany se v této souvislosti aktuálně hromadí problémy v návaznosti na špatný výkon v červnové předvolební debatě s republikánským rivalem.

Rozhodnutí Muska zároveň ilustruje jeho příklon k Republikánské straně za posledních několik let. V minulosti podnikatel narozený v Jihoafrické republice přispěl na kampaň politikům z obou velkých stran.