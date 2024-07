Šokující sobotní střelba na Donalda Trumpa zastavila snahy v táboře demokratů o nahrazení Joe Bidena jiným prezidentským kandidátem. Shodují se na tom americká média i čeští odborníci na zaoceánskou politiku, které oslovila e15. „Je nemyslitelné, aby kdokoliv v Demokratické straně volal po odstoupení úřadujícího prezidenta v okamžiku, kdy řeší krizi, to by se mu ošklivě vrátilo,“ řekl stanici NBC News Bidenův spojenec, jenž si nepřál být jmenován. „Mnozí dříve věřili, že straně pomůže, když vymění kandidáta, to je ale teď zcela nemožné, aniž by to přispělo k pocitu chaosu,“ uvedl další pro agenturu Bloomberg .

Jedenaosmdesátiletý prezident USA se dostal pod tlak vlastních spolustraníků po svém katastrofálním vystoupení v televizní debatě s Trumpem 27. června. Biden během ní působil zmateně a unaveně. Měl potíže dokončovat myšlenky a odrážet Trumpovy argumenty. Hned několik demokratických kongresmanů a významných sponzorů Bidenovy kampaně vzápětí vyzvalo šéfa Bílého domu, aby náročný úřad v listopadových volbách raději neobhajoval a uvolnil místo někomu mladšímu. Byl mezi nimi například slavný filmový herec a štědrý podporovatel Demokratické strany George Clooney. Jejich hlasy však nyní rázně umlčel atentátník z Pensylvánie, jenž se o víkendu neúspěšně pokusil zastřelit Bidenova republikánského vyzyvatele.

Přestože dopady atentátu na americké voliče bude možné přesněji vyhodnotit až za několik týdnů, už v tuto chvíli to podle reakcí na sociálních sítích vypadá, že tragická událost posílí Trumpovu kampaň. Útok přirozeně vyvolal vlnu solidarity se zraněným politikem. Exprezidentovy podporovatele nadchlo i jeho silácké gesto, když bezprostředně po zásahu kulkou do ucha nebojácně pohrozil útočníkovi zaťatou pěstí.

Demokraté se v každém případě ocitli ve velmi složité situaci, ze které mohou jen těžko něco pozitivního vytěžit. „Nejlepší postup je asi ten, který zvolili, tedy dočasné pozastavení kampaně a hlavně mediálních výpadů vůči Trumpovi,“ myslí si amerikanista z Univerzity Karlovy Jiří Pondělíček.

Biden se podle odborníků po atentátu správně začal chovat víc jako lídr národa než jako prezidentský kandidát. Jednoznačně odsoudil jakékoliv násilí. Osobně Trumpovi zavolal, aby se ujistil, zda je v pořádku a vyzval k prošetření, jestli útok nezavinilo selhání amerických tajných služeb. „Dokonce ani nevytáhl téma kontroly palných zbraní, což demokraté v podobných chvílích vždycky dělají,“ poukázal v rozhovoru pro irozhlas.cz amerikanista Jakub Lepš z University of New York in Prague.

VIDEO: Sobotní atentát na Donalda Trumpa na mítinku v Pensylvánii

Atentát na Trumpa! Exprezidenta zranila kulka na uchu, střelce zlikvidovali • Profimedia

To všechno nyní může Bidenovi přihrát politické body. Naopak ti, kdo volali po jeho odstoupení, alespoň na pár příštích týdnů ztratili momentum, a možná o něj dokonce přišli natrvalo. „Pokud se Bidenovi povede zemi touto krizí provést, zvýší se šance, že se jako kandidát udrží,“ soudí Pondělíček. „Čas mu navíc hraje do karet. Čím déle vydrží tlaku odolávat, tím se ztenčuje možnost, že k výměně dojde.“

„Zdá se, že hlasy v Demokratické straně, které volaly po Bidenově odvolání, utichají. Musel by přijít nějaký další Bidenův přešlap, například nepovedené interview, aby se ty tlaky vrátily. Zároveň je třeba říct, že utichají i proto, že si část strany myslí, že Trump po atentátu volby už vlastně vyhrál,“ přidává se expert na americkou politiku z Ostravské univerzity Jan Beneš. „To nejlepší, co teď demokraté mohou udělat, je postavit se za Bidena, začít jezdit do klíčových států a komunit a prodávat, co jako prezident dokázal, a později případně hrozit tím, co může přijít s Trumpem, jmenovitě Projektem 2025.“

Z náhradních demokratických kandidátů a kandidátek, o nichž se v poslední době spekulovalo v médiích, už ostatně realisticky připadá v úvahu pouze viceprezidentka Kamala Harrisová. „Všichni ostatní, co měli šanci, to již de facto odmítli,“ podotýká Pondělíček. Viceprezidentka Harrisová by však vzhledem ke své nízké popularitě ve straně i u široké veřejnosti převzala štafetu zřejmě jen v případě, že by se Biden sám rozhodl rezignovat. A tomu aktuálně nic nenasvědčuje.

„Ne všichni měli radost z toho, že si ji Biden vybral za viceprezidentku, reprezentuje jen jedno z křídel strany a ta další ji jako prezidentku určitě nechtějí," připomíná Beneš. „Je ale pravda, že kvůli penězům na kampaň, kontinuitě Bidenova prezidentství, zkušenostem a tím, že je celonárodně známá, je pořád nejlogičtější náhradou, pokud by na to přišlo.“

Na druhé straně do volebního dne zbývá ještě spousta času a do té doby se může stát řada věcí, které ovlivní finální rozhodování voličů. „V zásadě v každých volbách přijde říjnové překvapení, které nějakému kandidátovi pomůže a jinému uškodí. Může to platit na obou stranách. Třeba vůbec nevíme, co se v říjnu bude dít s americkou ekonomikou,“ upozorňuje Lepš.

Pokud jde o další strategii Trumpovy kampaně, očekávají experti dva možné scénáře. Buď republikánský exprezident dostojí svým prvotním vyjádřením po útoku a pokusí se o zklidnění situace a hledání jednoty. Začne víc hovořit o tom, co by jako prezident udělal, než aby se jen vymezoval proti současné administrativě.

„Pravděpodobnější ale je, že emoce rychle opadnou a s nimi vymizí jakákoliv dobrá vůle, kterou snad sobotní hrozný čin vyvolal,“ varuje Pondělíček. Trump je podle odborníků velmi dobrý ve čtení nálady svých voličů, a když vycítí, že se mu to vyplatí, klidně svou rétoriku přitvrdí. Jaká varianta to bude, nám ukáže už právě probíhající republikánský sjezd, v jehož závěru ve čtvrtek bude Trump formálně potvrzen v roli stranického kandidáta do listopadových voleb.