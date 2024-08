„Odkazuje na to, že Trumpa obklopují různé podivnosti, například trestní stíhání. Navíc převzal ve volbách po Bidenovi roli starého a divného bílého muže,“ myslí si politolog Otto Eibl z Masarykovy univerzity v Brně. „Podivín má negativní konotaci a negativita samozřejmě ve volebních kampaních není nic nového,“ dodává politolog.

Označení „weird“ (divný) začala Harrisová v kampani používat například s odkazem na výroky republikánského viceprezidentského kandidáta Vance z roku 2021, kdy označil část demokratek – a to včetně Harrisové – za bezdětné ženy, které žijí s kočkami a neměly by mít přímý podíl na vedení americké společnosti. Toho se brzy chytili někteří podporovatelé demokratky a v souvislosti s Vanceovými dřívějšími výroky o omezení politické moci bezdětných Američanů začali jeho nápady označovat za „divné“.

Geniální marketingový nápad

Po Trumpově čtvrtečním vystoupení v televizi Fox News navíc viceprezidentka v tiskové zprávě označila přímo republikánského kandidáta na prezidenta Trumpa za 78letého „starého a dost divného“ zločince. Demokraté se podle odborníků na komunikaci mohou pokoušet zdůraznit kariéru Harrisové v roli státní zástupkyně právě v kontrastu s prvním trestně stíhaným bývalým prezidentem v historii USA kvůli falšování obchodních záznamů. „Nevím, kdo s tím (označením weird) přišel, ale vzdávám mu hold,“ komentoval kampaň pro agenturu AP profesor strategické komunikace z Univerzity George Washingtona David Karpf.

Podle amerikanisty a politologa Jakuba Dopierally z Univerzity Karlovy se doposud Trump v kampani chystal na profilově zcela jiného kandidáta, tedy Joea Bidena, a může mít tak problém na Harrisovou rychle reagovat. „Předpokládám, že se budou znovu objevovat sexistické narážky jako v roce 2016, tehdy mířené proti Hillary Clintonové, a samozřejmě se zde nabízí útoky na etnický původ Harrisové. Trump opakovaně upozorňuje na to, že není tou pravou Američankou kvůli svým předkům z Indie nebo Jamajky,“ říká politolog.

Harrisová navíc bude pro Trumpa těžší soupěřkou na sociálních sítích. „Z průzkumů vyplývá, že přibližně polovina lidí ve věku 18 až 27 let čerpá politické informace z TikToku. Biden vedl kampaň zatím velmi tradičními způsoby a i mladí lidé, kteří by ho za normálních okolností volili, tak byli velmi demotivovaní vůbec přijít k volbám,“ myslí si. S nástupem Harrisové se to může změnit.

To, že Harrisová dokázala úspěšně přistoupit na „tiktokizaci“ společnosti, potvrzuje například sestřih s hudebním podkladem od popové zpěvačky Chappell Roan s názvem „Femininomenon“, který má na TikToku 6,6 milionu zhlédnutí. Předělávku s názvem „Kamala-nomenon” nasbírala dokonce 35 milionů přehrání.

Část úspěšných internetových memů, jak se říká vtipům nebo fenoménům šířeným prostřednictvím sociálních sítí, se přitom podle Dopierally do kampaně dostala spíše náhodou. Jedním z příkladů může být využívání emotikonů kokosových ořechů a palem, které odkazují na výrok Harrisové z roku 2023: „Moje matka nám občas dávala zabrat a říkala nám: Nevím, co to s vámi mladými lidmi je. Myslíte si, že jste právě spadli z kokosové palmy?“ řekla tehdy na ceremoniálu ke slavnostní přísaze komisařů Iniciativy Bílého domu na podporu rovnosti pro Hispánce.

Ačkoliv se video smějící se Harrisovou původně ve svůj prospěch pokoušeli využít republikání, kteří ji dokonce obviňovali z toho, že byla pod vlivem alkoholu, nakonec se stal kokosový ořech spíše způsobem vyjádření podpory kandidátce na sociálních sítích. Poté, co současný prezident Biden oznámil, že nakonec nebude usilovat o další mandát, se tyto emotikony začaly objevovat napříč profily některých členů Demokratické strany a budoucích podporovatelů Harrisové.

Is Kamala brat?

Marketingový tým Harrisové také ukazuje, že je připraven zabojovat o mladé nerozhodnuté voliče. Profil Harrisové na sociální síti X se v posledních týdnech zabarvil do zelena. Reagoval tak na americkou zpěvačku Charli XCX, která začátkem června vydala desku Brat – v češtině spratek – s výrazným zeleným přebalem. Vezla se tak na trendu „divokého léta“ (Brat Summer), tedy trávení časů na večírcích, extravagantní módě a empatii. Být „brat“ letos v létě zkrátka znamená být „cool“.

Když pak Charli XCX na sociální síti X napsala, že je Harrisová „spratek“, tým možné budoucí prezidentské kandidátky se toho ihned chopil. Označení „brat“ se tak dostalo do vrcholné politiky, čímž došlo k jeho zpolitizování a u části lidí proto tento trend skončil stejně rychle jako se objevil, ukázal ale na schopnost marketingového týmu Harrisové pružně využívat aktuálního dění.

Kočky stojí za Harrisovou

Tím ale spojení Harrisové s ženskými hudebnicemi nekončí. Na úterní předvolební setkání v Atlantě Harrisovou doprovodila devětadvacetiletá rapperka Megan Thee Stallion s více než třiceti milionovou fanouškovskou základnou. Kampaň „Hotties for Harris“, neboli kočky pro Harrisovou (myšleno ve významu slova dobře vypadajících žen), odkazuje na hit hudebnice Hot Girl Summer z roku 2019.

„Potenciál podpory od celebrit je do určité míry omezený, herci ani zpěváci volby nerozhodnou. Ale samozřejmě pokud by s kampaní Harrisové spojila jméno megastar typu Taylor Swift, pak by to do kampaně mohlo přinést klidně desítky milionů dolarů,“ dodává k trendu podpory ze strany influencerů a umělců Dopieralla. S jejich rostoucím vlivem pak souhlasí také Eibl. „Osobně si nemyslím, že by úspěšná kampaň jako taková byla jediným faktorem vyhraných voleb. Určitě ale buduje image kandidátů a ovlivňuje veřejné mínění o nich,“ dodává.

Koncert v Atlantě byl navíc pro Harrisovou symbolickým ještě v jedné rovině. Megan Thee Stallion totiž vystoupila v trochu odvážnější verzi dámského kalhotového kostýmu, který je pro kandidátku na prezidentku Spojených států příznačný a kvůli kterému je často módními stylisty označována za nudnou. Americká média tak mohla stavět na příběhu dvou žen, které sice přistupují rozdílně k životnímu stylu nebo oblékání, na budoucnost Ameriky ale mají stejný názor: že by v jejím čele měla stát žena.