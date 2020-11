Volby USA | Diplomat Kolář: Trump má u soudů minimální šanci | E15.cz

Jakou pravděpodobnost přikládáte tomu, že by prezident Trump v některé z podaných nebo avizovaných žalob uspěl?

Myslím, že má minimální šanci. Bude to zdržovat, znepříjemňovat. Atmosféru, která by potřebovala zklidnit, bude spíše jitřit. Také ale záleží na jeho protikandidátovi, který, jak předpokládáme, se stane prezidentem. Pokud má Donald Trump naivní představu, že mu může pomoci většina konzervativců v Nejvyšším soudu, kterou si sám zařídil - šest ku třem - tak se plete.

Není to role Nejvyššího soudu, rozhodovat, kdo je prezident. Jeho role je například posuzovat, zda se mohou počítat hlasy, jenž byly odeslány včas ale doručeny pozdě a podobně. Nejvyšší soud je obsazen silnými osobnostmi, které se nebudou rozhodovat dle svého politického přesvědčení či inklinace, ale práva.

Lze předpokládat, že část Američanů verdikt soudů respektovat nebude. Byť to bude menšina obyvatel, tak ale jistě početná…

To je to, čeho se neobávám jen já, ale i řada lidí v USA a ti, kteří Spojené státy vnímají jako spojence a záleží jim, aby to byla silná, prosperující země nerozkolísaná vnitřními spory. Myslím si, že tam mohou být skutečně sice marginální, přesto skupiny obyvatel, které výsledek odmítnou přijmout. Až fanatický pohled na věc, hnis a zloba v nich těm lidem zatemní mozek a skutečnost, že jsou USA zárukou demokracie, postavené na vládě práva, že rozhodnutí nezávislého soudu musí být respektováno.

Mohou se dít věci, které s vládou práva nemají nic společného. Někteří se mohou pokusit přebírat „spravedlnost a právo“ do svých rukou. Bude pro ně nepřijatelné, že Donald Trump nevyhrál, volby z jejich pohledu budou ukradeny.

V případě vítězství Bidena by mělo předání moci proběhnout v lednu. Mohou to nějak ovlivnit soudní spory?

Osmého prosince musí být rozhodnuto o jménu nového prezidenta. Pokud by došlo na patový výsledek, rozhodne Kongres, přestože se soudní spory mohou táhnout i poté. Vidíme to i u našich voleb - když někdo výsledek žaluje, vláda už funguje, přezkoumávání ale ještě probíhá. USA stojí na třech pilířích, které se navzájem doplňují. I kdyby byl problém kolem prezidenta, USA nezkolabují, protože mají Kongres, Senát, Sněmovnu reprezentantů. Senát si podrželi republikáni, mírnou většinou drží Sněmovnu reprezentantů demokraté. Vyváženost zůstává.

Prezidentem je, kdo vyhrál volby. O tom nebudou rozhodovat jednotlivé soudy. Ty rozhodují o tom, zda se má či nemá přepočítávat hlasy. Těžko se bude prokazovat, zda došlo k nějakému podvodu. Spíše budou přezkoumávat nějaká drobnější pochybení. Nedokážu si představit, co by se muselo dít, abychom nejpozději osmého prosince neznali jméno nového prezidenta. Ano, některé soudní spory se mohou táhnout i po tomto datu.

Stejně jako americká společnost ani Repubikánská strana není zdaleka jednotná, a to ani v podpoře prezidenta Trumpa. Jak důležité pro něj bude, aby měl podporu strany?

Nemá ji. Bylo to tak vždycky, že část republikánů trpěla pod Trumpem. Ale protože jsou loajální, tak drželi. Ozývaly se z nitra strany hlasy, které měly tendenci korigovat, usměrňovat některé ty nejšílenější projevy Trumpovy povahy. To se děje i teď. Slyšíme některé republikánské politiky, kteří ho kritizují zato, že když mluví o volebních podvodech, nepředkládá důkazy. Mezi republikány jsou lidé, kteří si výrazně oddechnou, až Trump opustí Bílý dům. Jakkoliv vůči straně zůstanou loajální, tak budou schopni přijmout fakt, že je prezident Joe Biden a budou chtít spolupracovat.