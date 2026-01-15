Německo vyslalo vojáky do Grónska, Rusko protestuje proti militarizaci Arktidy
- Německo vyslalo do Grónska 13 vojáků na průzkumnou misi, která má prověřit možnosti podpory Dánska při obraně Arktidy.
- Evropské země reagují na rostoucí aktivitu Ruska a Číny i na opakované výroky Donalda Trumpa, že USA Grónsko potřebují kvůli národní bezpečnosti.
- Moskva krok NATO kritizuje jako militarizaci Arktidy a varuje před eskalací napětí v regionu.
Z Německa se ve čtvrtek do Grónska vydalo 13 vojáků průzkumné mise. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura DPA. Cílem je prověřit, jak by mohlo Německo podpořit Dánsko v obraně Arktidy. Vyslání svých vojáků na ostrov, který je součástí Dánského království, oznámilo ve středu několik evropských zemí. Podle Severoatlantické aliance roste v Arktidě přítomnost Ruska a Číny. Spojené státy s odkazem na nutné zajištění národní bezpečnosti chtějí Grónsko získat pro sebe.
Vojáci Bundeswehru do grónské metropole Nuuku odletěli transportním letounem A400M. „Cílem je prověřit rámcové podmínky pro možný vojenský příspěvek k podpoře Dánska při zajištění bezpečnosti v regionu, například schopnosti k monitorování moře,“ uvedlo německé ministerstvo obrany.
Mise, o kterou požádala Kodaň, se bude konat od čtvrtka do soboty, účastnit se budou vojáci z Německa, Francie či Švédska. Generální tajemník NATO Mark Rutte tento týden řekl, že ochrana arktického regionu je kvůli rostoucí přítomnosti Ruska a Číny velice důležitá.
Americká administrativa v posledních týdnech otevřeně hovoří o svých ambicích získat Grónsko, které je dánským autonomním územím. Prezident Donald Trump i vysocí představitelé jeho administrativy přitom opakovaně nevyloučili možnost ovládnutí Grónska za použití vojenské síly. Trump tvrdí, že pokud nezískají Grónsko Spojené státy, pokusí se o to Rusko nebo Čína.
Po středeční schůzce ve Washingtonu dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen uvedl, že se Dánsko, Grónsko a USA stále neshodnou na základních věcech v souvislosti s Grónskem. Trump později řekl, situace se nějak vyřeší, a zopakoval, že USA ostrov potřebují kvůli národní bezpečnosti.
Německý ministr obrany Boris Pistorius v úterý zdůraznil, že Německo stojí po boku Kodaně, a odmítl americký argument, že je třeba Grónsko lépe chránit. Severoatlantická aliance Grónsko podle něj vždy chránila a chrání.
Arktický ostrov býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Rusko je znepokojeno militarizací Arktidy
Rusko ve čtvrtek dalo najevo „vážné znepokojení“ nad vysláním dodatečných jednotek několika zemí Severoatlantické aliance do Grónska. Moskva to podle agentury AFP označila za militarizaci arktického regionu.
Ruská diplomacie dnes vyjádřila „vážné znepokojení“ z nasazení dalších vojáků NATO v Grónsku.
„Místo konstruktivní spolupráce v rámci stávajících institucí, zejména Arktické rady, si NATO zvolilo cestu urychlení militarizace severu a posiluje tam svou vojenskou přítomnost pod vykonstruovanou záminkou rostoucí hrozby ze strany Moskvy a Pekingu,“ odsoudilo prohlášení počínání evropských zemí ruské velvyslanectví v Bruselu, kde sídlí ústředí NATO.
Středeční setkání amerických, dánských a grónských představitelů ve Washingtonu vyústilo podle dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena v konstatování „zásadní neshody“ o budoucnosti ostrova, jehož vláda dává jasně najevo, že místní obyvatelé nemají zájem být součástí Spojených států.
Francie, Švédsko, Německo a Norsko ve středu oznámily, že na ostrov vyšlou vojenský personál pro průzkumnou misi, která je podle zdroje z francouzského ministerstva ozbrojených sil součástí dánského cvičení.
Trump a Grónsko
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že musí získat pro svou zemi Grónsko kvůli „národní bezpečnosti“. Na největším ostrově světa přitom již nyní mají vojenskou základnu a dánská vláda avizovala, že je otevřena dalším jednáním o případném využívání ostrova, ovšem ne jeho anexi či koupi.