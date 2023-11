Válka v Izraeli ONLINE: Izrael a Hamás jsou možná blízko dohody | e15.cz

WHO se pokusí evakuovat zbylé pacienty z nemocnice Šífa, je jich tam 291

Světová zdravotnické organizace (WHO) se pokusí co nejdříve evakuovat zbylé pacienty z nemocnice Šífa v Pásmu Gazy. Je jich tam 291, včetně 32 malých dětí v „extrémně kritickém stavu“. WHO o tom informovala na X. Tým WHO nemocnici, do níž před několika dny vnikli izraelští vojáci, navštívil v sobotu. Největší zdravotnické zařízení v Gaze se podle něj stalo „zónou smrti“.