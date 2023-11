Válka v Izraeli ONLINE: EU vyzývá k okamžitým humanitárním přestávkám v Pásmu Gazy | e15.cz

EU organizuje dalších šest letů s humanitární pomoci pro obyvatele Pásma Gazy

Evropská unie organizuje dalších šest letů, které v příštích dnech dopraví humanitární pomoc pro obyvatele Pásma Gazy. Oznámila to dnes Evropská komise. Dva letů z italského Brindisi jsou v plánu dnes a zítra s nákladem 55 tun věcí, které EU darovala Světovému potravinovému programu. Lety směřují do Egypta, odkud je pomoc dovážena do Gazy přes partnerské humanitární organizace na místě.

Tři lety v rámci takzvaného leteckého humanitárního koridoru by se měly uskutečnit příští týden z Bukurešti. Letadla povezou přístřešky, zejména stany a matrace, darované Rumunskem. Zbývající šestý let je naplánován později v listopadu z belgického Ostende a měl by zajistit dodávky od agentur OSN a dalších partnerských humanitárních organizací, napsala Evropská komise ve svém prohlášení.