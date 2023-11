Válka v Izraeli ONLINE: Příměří přináší výsledky, řekl Blinken | e15.cz

ToI: Hamás dnes kromě unesených možná předá Izraeli i tři mrtvé rukojmí

Palestinské radikální hnutí Hamás dnes při výměně rukojmích za palestinské vězně možná předá Izraeli také tři mrtvá rukojmí, uvedl server The Times of Israel (ToI). Odvolává se přitom na panarabský deník The New Arab, kterému to řekl činitel Hamásu. Deník The New Arab vlastní společnost z Kataru, který je hlavním prostředníkem dohod mezi Izraelem a Hamásem. Totožnost mrtvých rukojmích podle ToI není známá.

Představitel Hamásu rovněž uvedl, že hnutí je ochotno jednat i o propuštění izraelských mužů civilistů, pokud bude prodlouženo dočasné příměří, jež má zatím vypršet v pátek ráno. Hamás dosud z izraelských rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy propouští jen ženy a děti, na svobodu se od pátku ale dostali i muži cizinci, a to na základě dohod uzavřených separátně s Thajskem či Ruskem.