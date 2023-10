Válka v Izraeli ONLINE: Izrael zrušil část úderů na Gazu | e15.cz

Berlín bude vždy na straně Izraele, prohlásil Scholz v Tel Avivu

Německo bude vždy stát po boku Izraele, prohlásil na návštěvě Tel Avivu německý kancléř Olaf Scholz. Dodal, že Berlín k tomu zavazuje jeho odpovědnost za holokaust, informuje list The Times of Israel. Scholz se do Izraele vydal podobně jako řada dalších západních představitelů po překvapivém a brutálním útoku radikálního hnutí Hamás ze 7. října, který si vyžádal přes 1400 obětí, většinou civilistů. Židovský stát ve středu navštíví i americký prezident Joe Biden.

„Jak jsem řekl minulý týden v Bundestagu, v těžkých dobách má Německo jen jedno místo, a to je po boku Izraele,“ řekl Scholz. „Je důležité dnes zde v Izraeli, v této obtížné situaci, jasně říci: Německá historie a naše odpovědnost vyplývající z holokaustu nám ukládá zajistit existenci a bezpečnost Izraele,“ dodal na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Scholz varoval „všechny ostatní aktéry, aby do tohoto konfliktu nevstupovali“, protože by to byla „velká a neodpustitelná chyba“. Patrně tak narážel na Teherán a libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které již před odletem do Tel Avivu varoval před zapojením se do války na straně Hamásu.

Izraelský premiér Netanjahu po setkání se Scholzem prohlásil, že útok Hamásu představuje „nejhorší zločiny spáchané na Židech od dob holokaustu. Hamás je nový nacista, Hamás je ISIS, v některých případech horší než nacisté,“ dodal Netanjahu.