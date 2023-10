Válka v Izraeli ONLINE: Invaze v Pásmu Gazy je na spadnutí | e15.cz

Izraelská armáda neochránila občany, přiznal náčelník generálního štábu

Izraelské armádě se nepodařilo ochránit občany před ozbrojenci palestinského Hamásu, připustil náčelník generálního štábu izraelských obranných sil Herci Halevi v prvním veřejném projevu od sobotního útoku palestinských ozbrojenců z Pásma Gazy na jižní Izrael. Věc se bude vyšetřovat, nyní je ale čas k válce, zdůraznil velitel.

„Izraelské obranné síly zodpovídají za bezpečnost této země a jejích občanů a v sobotu ráno v oblasti kolem Pásma Gazy jsme to nezvládli. Poučíme se, budeme to vyšetřovat, ale teď je čas na válku,“ řekl Halevi.

Náčelník generálního štábu také prohlásil, že vládci Gazy budou čelit tvrdým důsledkům a jejich vláda bude zlikvidována. „Ti, kteří tam zůstanou by měli vědět, že takové akce se proti Izraeli nepodnikají. Bude to trvat a vyžaduje to trpělivost,“ uvedl.

Halevi hovořil na základně, která se nachází v blízkosti hranice s Pásmem Gazy. Kondoloval pozůstalým obětí Hamásu a vzkázal, že udělá vše pro to, aby se do Izraele vrátili lidé, které Hamás unesl do Gazy jako rukojmí.

Izraelská veřejnoprávní stanice dnes informovala, že bilance obětí útoku Hamásu stoupla na nejméně 1300. Přesný počet rukojmích zůstává nejasný. Izraelská armáda zatím identifikovala 97 unesených.