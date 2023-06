Pražská burza a index PX. Jak si vedou akcie na domácím parketu | e15.cz

Index PX a aktuální hodnota

Historicky nejvyšších hodnot dosahoval index PX v roce 2007. Následoval ale prudký propad v důsledku globální ekonomické krize. Podobně dramatický byl i pokles kvůli koronavirovému šoku v březnu 2020. I díky mimořádně rozvolněné politice centrálních bank ale domácí burza své tehdejší ztráty rychle smazala.

Pražská burza: shrnutí posledního obchodního dne

Pražská burza oslabila popáté v řadě. Index PX dnes klesl o 0,26 procenta na 1293,32 bodu. Dolů ho stáhly zejména finanční tituly, především pak akcie pojišťovny VIG. Ztrátovou sérii naopak přerušila energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Cenné papíry VIG padají od začátku týdne. Dnes zlevnily o 2,07 procenta na 568 korun. Komerční banka si pohoršila o 0,38 procenta na 659 korun a Moneta Money Bank o 0,25 procenta na 79. Z finančního sektoru tak rostla pouze Erste Bank, jejíž akcie dnes přidaly 0,64 procenta na 726,60 koruny.

Akcie ČEZ se ve středu dostaly pod 1000 korun. "Dnes dále klesaly, ale asi v poslední třetině obchodování negativní vývoj otočily. Cena uzavřela přesně na magické úrovni 1000 Kč," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Nakonec tak titul zavřel se ziskem 0,15 procenta.

Za poslední tři týdny ČEZ odepsal 18,4 procenta. Výprodej akcií podle Trampoty způsobily zprávy o vládou schválené novele o přeměnách obchodních korporací, zejména rozdělení odštěpením se zánikem účasti všech menšinových akcionářů a rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem. "To působí na investory jako červený hadr na býka. Znamená to pro ně situaci, která je značně nepřehledná a nejistá. A kdo by v takové chvíli chtěl akcie nakupovat nebo držet," dodal Trampota. Navzdory oslabení v posledních týdnech jsou ale od začátku roku akcie ČEZ silnější téměř o 30 procent.

Koruna poprvé v tomto týdnu posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru oproti středečnímu závěru zpevnila o sedm haléřů na 23,68 Kč/EUR. Vůči dolaru si polepšila o 22 haléřů a okolo 17:00 se obchodovala v kurzu 22,06 Kč/USD. Vyplývá to z informací na webu Patria Online.

Index PX a jeho báze*

Avast

Původně česká kyberbezpečnostní společnost na pražské burze skončí. Důvodem je její převzetí ze strany americké společnosti NortonLifeLock. Spojení ji má vyjít na asi 190 miliard korun.

Česká zbrojovka Group

Uherskobrodský holding na sebe upozornil investory zejména převzetím americké firmy Colt Holding Company.

ČEZ

Energetická společnost se 70procentním podílem státu. Investoři očekávají relativně vysoké dividendy kvůli prudce se zvyšujícím cenám elektřiny.

Erste Group Bank

Rakouská bankovní skupina působící mimo jiné v Česku prostřednictvím České spořitelny. Investoři doufají, že případné zvyšování úrokových sazeb v eurozóně i Česku pomůže finančním výsledkům skupiny.

Kofola ČeskoSlovensko

V roce 2021 založená nápojářská skupina navazuje mimo jiné na předrevoluční popularitu nápoje Kofola.

Komerční banka

Dceřiná společnost francouzské finanční skupiny Société Générale.

Moneta Money Bank

Čtvrtá největší banka v Česku patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze. Byznys Monety však chce převzít skupiny PPF.

Philip Morris ČR

Dceřiná firma Philip Morris International stále více sází na svůj produkt nahřívaného tabáku. Jde údajně o méně škodlivou variantu kouření.

Photon Energy

Solární společnost byla zařazena do indexu PX 22. března 2021.

Stock Spirits Group

Britský výrobce destilátů působí kromě Česka i v Polsku, Itálii či na Slovensku.

Vienna Insurance Group

Vídeňská pojišťovací skupina patří k největším ve střední a východní Evropě.

*K 20. září 2021