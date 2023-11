Popeyes otevřel v Praze. Škoda Auto představila nový Superb | e15.cz

Součástí nákupu 24 bojových letounů F-35 Lightning II od Lockheed Martinu za 150 miliard korun, největší investice v historii české armády, je i zapojení tuzemského průmyslu. A ten se dočkal, konkrétně státní podnik LOM Praha a jeho dceřiná společnost VR Group. LOM finalizuje kontrakt s americkým zbrojařem, který mu umožní stát se jedním ze dvou certifikovaných center v Evropě, kde se budou moci piloti cvičit pro létání s F-35. VR Group zároveň obdrží simulátory pro F-35. V exkluzivním rozhovoru pro e15 to uvedl generální ředitel LOM Jiří Protiva.

Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhuje výrazné zvýšení ceny regulované složky elektřiny. Pro domácnosti má cena oproti letošnímu roku stoupnout o 71 procent. Ještě výrazněji stoupne regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele. U plynu bude navýšení regulované části ceny mírnější. Průmysl varuje před ztrátou konkurenceschopnosti. Premiér Petr Fiala (ODS) reagoval, že návrh ERÚ se ještě může upravit. Koncové ceny elektřiny podle něj v příštím roce stoupnou maximálně o jednotky procent.

Automobilka Škoda Auto oficiálně představila čtvrtou generaci své vlajkové lodi Superb. Výrobce najednou představil obě varianty karoserie, liftback i kombi, součástí nabídky bude i plug-in hybridní model s dojezdem přes sto kilometrů na elektřinu, oznámil šéf automobilky Klaus Zellmer.

Úvěrová společnost Fair Credit Czech na sebe v závěru října podala insolvenční návrh. Důvodem je podle slov firmy především skutečnost, že od konce letošního září byl na společnost vydán Obvodním soudem pro Prahu 10 exekuční příkaz. Firma teď nemůže provozovat svůj byznys, tedy poskytovat nové spotřebitelské půjčky, a zároveň nemůže nakládat se svými účty a platit tak své závazky. Fair Credit Czech byl ještě v loňském roce součástí společnosti Concord Financial Holding. Ta zastřešovala také další firmy v někdejším holdingu Fair Credit, který původně tvořil větší skupinu ovládanou byznysmenem Martinem Nejedlým. Firma jen během října před podáním insolvenčního návrhu třikrát změnila majitele.

Společnost iStyle otevírá novou prodejnu Apple Premium Partner v pražské Masaryčce od studia Zahy Hadid. Pro iStyle jde o druhou prodejnu mimo obchodní centrum, první otevřel před 17 lety v pražské Revoluční ulici.

Koncern Volkswagen znovu odložil rozhodnutí o tom, kde bude stavět svou další továrnu na baterie do elektromobilů. Oznámil to předseda představenstva německé skupiny, do které patří i Škoda Auto, Oliver Blume. Ten o možné výstavbě továrny v Líních na Plzeňsku jednal v pondělí s premiérem Petrem Fialou (ODS), jak avizovala e15. Přesto že premiér dříve prohlásil, že je třeba dovést jednání k výsledku, nestalo se tak. Ministr průmysl a obchodu Síkela zároveň na tiskové konferenci řekl, že Česko jedná s dalšími zájemci o výstavbu gigafactory.

Slabá poptávka, ekonomika i aktuálně utlumená dynamika jádrové inflace hovoří ve prospěch bezprostředního snížení tuzemských úrokových sazeb. K uvolnění měnových podmínek však pomohlo oslabení české koruny.

Obvodní soud pro Prahu 3 uznal bývalého poslance Dominika Feriho vinným v plném rozsahu, a to ve všech třech bodech obžaloby. První znásilnění podle soudu provedl na dítěti, protože oběť ještě nebyla plnoletá. Odsuzuje se nepodmíněně na tři roky vězení do věznice s ostrahou. Rozhodnutí není pravomocné. Dominik Feri na místě podal odvolání. Další strany si ponechaly lhůty.

Developerská část holdingu KKCG Karla Komárka chystá výstavbu dalšího rezidenčního bydlení v Praze. V blízkosti lesoparku Šárka v severozápadní části metropole vybuduje zcela novou ulici rodinných domů a vil, jejichž výstavba vyjde na stovky milionů korun.

První česká pobočka fastfoodu s louisianským smaženým kuřetem Popeyes otevřela v pátek 3. listopadu na pražském Václavském náměstí v Domě módy. Řetězec chce ještě letos přijít s další pražskou restaurací s možností objednávek přímo z auta, původně plánovaná brněnská pobočka se nakonec otevře v únoru příštího roku. Popeyes má v Česku nyní kolem sta zaměstnanců, kromě celosvětově univerzálního menu nabídne i speciality přizpůsobené místním zákazníkům.