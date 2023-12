Investiční výbor čínské investiční společnosti CITIC Group schválil prodej fotbalové Slavie Pavlovi Tykačovi. Informuje o tom Seznam Zprávy. Má jít o první ze tří stupňů schvalovacího procesu na straně čínského majitele pražského klubu.

Majitel fotbalového klubu Slovan Liberec Ludvík Karl podle webu InFotbal.cz jedná o prodeji většinového podílu v klubu podnikateli Ondřeji Kaniovi. Kania je podnikatel a výkonný ředitel společnosti Consilium, zřizovatele sítě amerických škol v Česku, Španělsku a Chorvatsku.

Český startup Rohlík chce na začátku příštího roku získat další peníze na rozvoj. Online prodejce potravin použije finance na ovládnutí německého trhu, což označuje za krok klíčový pro celkový úspěch firmy.

Z(a)tracená čísla: Kup byt a vydělávej na pronájmu • e15

Zatímco evropskému plynárenství se daří zažehnat největší energetickou krizi za poslední desítky let, Česko si svou liknavostí v budování nových zdrojů připravuje půdu pro krizi další. Shodli se na tom zástupci firem z oboru na konferenci Transformace české energetiky Institutu pro veřejnou diskusi, jejímž mediálním partnerem byla e15.

Ministerstvo obrany čeká meziročně skokové zvětšení balíku peněz na nové zbraně. Ze čtyřiceti miliard korun narostou investice téměř na dvojnásobek. Udržení této úrovně předpokládá rezort i do budoucna. Plyne to z letos uzákoněného závazku vynakládat na obranu alespoň dvě procenta HDP, jak doporučuje NATO. Je to také základ nové Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2035, kterou má do Vánoc schválit vláda. Po zkušenostech z minulosti ale autoři materiálu varují před škrty. Ty by tempo modernizace vojska zbrzdily, nebo úplně zastavily.

Společnost International Distribution Services (IDS), vlastník britské pošty Royal Mail, zvažuje nabídku na mateřskou společnost české doručovací služby Zásilkovna. Za společnost Packeta by nabídl až 500 milionů eur, píše deník The Times. Největším akcionářem IDS je společnost Vesa Equity Investment, která patří Danielovi Křetínskému a Patriku Tkáčovi.

Úspěšný nákup rozsáhlého území na místě autobusového nádraží na Florenci způsobil, že se v kancelářích společnosti Penta Real Estate rychle přeskupují síly. Developer se zbavuje několika menších projektů, například Rezidence Dvorce nebo coworkingového centra BASE, a zvažuje prodej dalších projektů.

Lidé budou čím dál méně nakupovat automobily, nebudou chtít, aby stály non-stop před domem, natož platit provozní náklady. Teze, se kterou na český trh v poslední dekádě vstupovaly společnosti nabízející sdílení aut, se zatím ani zdaleka nenaplňuje. Jejich byznys dusí oslabená ekonomická kondice firem i běžných spotřebitelů. Poradenské firmy sice věští značný růst trhu sdílení na globální úrovni, je ale otázka, zda se ho všechny v Česku podnikající carsharingy dožijí.

České novináře čeká už následující rok velké stěhování. Mediální dům Economia, kam spadají tituly, jako jsou Hospodářské noviny, Ekonom nebo zpravodajský web Aktuálně.cz, se přemístí z Karlína do Holešovic. Czech News Center, který je vydavatelem deníků Blesk a e15 či týdeníku Reflex, přemístí své sídlo z Holešovic do Strašnic. Stěhování by se brzy mohlo týkat i dalších mediálních hráčů.