Armáda, hasiči i medici mohou v krajích pomáhat dál, Babiš s Hamáčkem nemluvili pravdu | E15.cz

Na případném ukončení nouzového stavu, který by mohl za dva týdny skončit, není závislá pomoc vojáků, hasičů nebo mediků a také uvolňování zdravotnického materiálu ze státních hmotných rezerv. I kdyby hejtmani vyhlásili stav nebezpečí, kraje by o podporu centrálních složek nepřišly.

„Armáda bude pokračovat v pomoci zdravotním i sociálním zařízením i bez nouzového stavu. Zákon o ozbrojených silách to umožňuje,“ potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) přitom tvrdili, že vojsko bez nouzového stavu nasadit nelze. To však odporuje právě platné normě. „Armádu lze použít k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí nebo k likvidaci následků pohromy,“ píše se v paragrafu 14 zákona o ozbrojených silách, jímž se pomoc vojáků řídila a řídí doposud.

Také Hasičský záchranný sbor by dál pomáhal například s rozvozem vakcín, přestože šéf rezortu Hamáček varoval před nutností najímat si taxislužbu. „Na naší činnosti by se měnilo pramálo,“ uvedl vedoucí komunikaci Generálního řediteltví HSZ Rudolf Kramář s tím, že profesionální hasiči plní úkoly nejen na základě nařízení vády.

„Nasazení se řídí i třetím paragrafem zákona o hasičském záchranném sboru. Je to takzvaný mimořádný úkol, který nám dává možnost nebo i povinnost fungovat v případech, kdy žádná složka státu nemůže takový úkol splnit,“ dodal Kramář.

Ve stavu nebezpečí, který je nižším stupněm než stav nouze, by bylo možné povolávat i mediky. „Hejtman může uložit pracovní výpomoc, mimo jiné i studentům lékařských fakult,“ řekla advokátka Daniela Kovářová. „Hejtmani nemusejí žádat vládu o nouzový stav. Mohou ukázat, že to jde i jinak,“ podotkla.

Navzdory tomu, čím argumentovali předseda vlády a ministr vnitra, by bylo možné nakládat i se státními hmotnými rezervami. Jejich správa uvedla, že by stačilo pouze usnesení vlády, které by umožnilo otevřít sklady i při menším riziku.

„Po vyhlášení stavu nebezpečí se bude stát jenom bezmocně koukat. Nebude moci hejtmanům uvolňovat ventilátory nebo lůžka ze státních hmotných rezerv, nebude moci nasadit hasiče na rozvážení vakcín,“ prohlásil ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně ministr Hamáček. Premiér Babiš zase opakovaně upozorňoval na nemožnost povolat mediky.