Až dvě miliardy korun na opravu silnic. ŘSD bude investovat do poškozených vozovek po povodních

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude investovat do oprav záplavami poničených silnic v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1,5 až dvě miliardy korun. Velká voda poškodila na severu Moravy desítky silnic spadajících pod ŘSD, na Ostravsku byla zaplavena i část dálnice D1. V podcastu ŘSD to uvedl generální ředitel Radek Mátl. Nové silnice na Ostravsku a Jesenicku budou podle něj pevnější, řadu věcí udělají silničáři nadstandardně. Velké škody záplavy způsobily také na silnicích 2. a 3. třídy, o které se starají krajské samosprávy.

„Naším odborným odhadem budeme muset do následků povodňových škod investovat mezi 1,5 až dvěma miliardami korun. Ale některé vady se mohou projevit i následně, budeme to ještě upřesňovat,“ uvedl Mátl. ŘSD bude v záplavami postižených regionech stavět odolnější silnice. Příkladem je podle Mátla silnice I/44 mezi Jeseníkem a Mikulovicemi. „Ta byla totálně poničená, kusy silnice odplavaly pryč. Tam připravujeme nový projekt, příští rok chceme stavbu zahájit. Bude mít úplně jiné parametry. Zesílíme ji, aby byla schopná odolat takovému náporu vody. Chceme ji postavit takovou, aby příště odolala a zůstala průjezdná i v době takové katastrofy,“ uvedl Mátl.

Po záplavách byla zprovozněna dálnice D1 kolem Bohumína. „Na 370. kilometru se nám podařilo odstranit veškeré následky povodní, dálnice je bezpečná a jezdí se bez dopravních omezení. Na Ostravsku zůstává pro veřejnost zavřená silnice I/45 mezi Novými Heřminovy a Krnovem. My už máme připravené firmy, které přes zimu dají komunikaci dohromady, aby se po ní dalo normálně jezdit. Práce zahajujeme tento týden a během října budou hotové,“ uvedl Mátl.

Pracovníci ŘSD prohlédli v zaplavených regionech mosty na dálnicích a silnicích 1. třídy, kromě mostu v Opavě nevyžadují rychlou opravu. „Most v Opavě je výjimkou, tam postavíme mostní provizorium. Soutěžíme firmu, která ho postaví. To mostní provizorium je už připravené v našem sídle v Brodku. V první polovině října by mohlo být osazené, aby se po něm mohlo v zimě jezdit. Zároveň připravujeme velkou zakázku na stavbu nového mostu. Ten bude v trošku jiné poloze a měl by příště povodni takového rozsahu odolat. Přes zimu chceme vysoutěžit dodavatele. Věřím, že na jaře začneme stavět,“ podotkl Mátl.

Oprava silnic na Jesenicku bude technicky náročná, protože silnice často vedou v sousedství vodního toku. Například v České Vsi sice koryto řeky Bělé zpevnila dlažba, ale mezi svrškem komunikace a opevněním byly dva metry zeleně, hlíny. Voda se tam pak při záplavách dostala. „Nově tam uděláme zesílené opěrné zdi, založené v hlubině a opravdu vysoké, aby voda narazila do zdi a nemohla komunikaci podemlít. Budou to místa, kde to uděláme nadstandardně, abychom silnici ochránili, řeku udrželi v korytě a nedostávala se nám pod samotnou vozovku. Jakmile se při povodni voda pod silnici dostala, začala ty vrstvy odemílat, udělala pod vozovkou kaverny a komunikaci totálně zničila,“ řekl Mátl.