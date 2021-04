Babiš je ve střetu zájmů. Agrofert nemá nárok na dotace, zní závěr unijního auditu | E15.cz

Český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, neboť ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Konstatuje to závěrečná zpráva z auditu, který souvisí s dotacemi pro firmy z holdingu Agrofert, a kterou v pátek zveřejnila Evropská komise. Zpráva tak i po vyjádření českých úřadů potvrzuje dříve publikovaná zjištění. Dotace, které dostaly firmy z holdingu od 9. února 2017, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné a Česko by je mělo vrátit. Babiš to dál odmítá.