Babiš musel do nemocnice po napadení na předvolebním mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v pondělí na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku někdo zezadu udeřil kovovým předmětem do hlavy, Babiš poté odjel na vyšetření do nemocnice, řekl mluvčí ANO Martin Vodička. Podle Novinek účastník mítinku použil při útoku berli. Mluvčí moravskoslezské policie sdělila, že informaci zpracovává a vyjádří se později. Záchranná služba u případu nezasahovala.
„Mohu potvrdit, že Andrej Babiš byl napaden během mítinku v Dobré. Zezadu byl udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice,“ uvedl Vodička. „Je ve Frýdku-Místku na CT, snad bude vše v pořádku,“ řekl České televizi poslanec ANO Aleš Juchelka s tím, že se Babiš po incidentu podrobil rentgenovému vyšetření.
První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček uvedl, že útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vedou koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Piráti a v posledních dnech opět i STAN. „Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně, a stalo se,“ uvedl Havlíček.
Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší, uvedl v reakci na dnešní napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ministr vnitra Vít Rakušan. Na síti X útok jednoznačně odsoudil a věří v rychlé vyšetření incidentu policií. „Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí,“ uvedl odpoledne Rakušan. Dodal, že doufá, že Babišovo zranění není vážné. „Věřím, že policie incident rychle vyšetří,“ dodal ministr.
Premiér Petr Fiala (ODS) odsoudil napadení Babiše a popřál mu brzké uzdravení, pokud je zraněný. Na debatě v Táboře odmítl agresivitu a násilí v politice.
„Podívejte se na billboardy, které vylepili po republice, podívejte se na sociální sítě stran pětikoalice, toto je přímý důsledek. My vedeme kampaň pozitivně, oni jen rozdělují společnost a straší. Přeji Andreji Babišovi, ať je rychle v pořádku,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.
Babiš v pondělí podnikl další z předvolebních výjezdů v Moravskoslezském kraji, kde bude za měsíc ve sněmovních volbách lídrem kandidátky ANO. Dopoledne v 11:00 začal debatu v Paskově, pokračoval v Řepišti, ve Fryčovicích a od 15:40 měl na programu v Dobré. Následovat měla zastávka v Metylovicích a Janovicích.
Útočníka zadržela policie
Muže, který napadl Babiše, policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Čin předběžně kvalifikovali jako výtržnictví. Ošetřena byla také jedna žena. Policie to uvedla na síti X.
„Nyní se případem zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření. Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření,“ uvedla policie.
Poslanec Aleš Juchelka, který Babiše na mítinku doprovázel, řekl, že expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy. „On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice,“ řekl. „Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT, pravděpodobně už odjel,“ dodal.