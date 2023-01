Bodový systém pro řidiče se změní, řídit bude možně od 17 let | E15.cz

Bodový systém pro řidiče projde obměnou. A to již od příštího roku. Vláda schválila novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která zjednoduší bodový systém. Novinka zavede pouze tři skupiny trestných bodů, či zvýší výši pokut za závažné přestupky. V rámci novinek bude také možné řídit vozidlo od 17 let a to pod dohledem, či řidičský průkaz na zkoušku. Novelu musí ještě schválit Poslanecká sněmovna.