Bývalý ministr Stropnický končí ve vedení ANO i jako poslanec. Kvůli postu velvyslance v Izraeli | E15.cz

Bývalý ministr zahraničí a obrany Martin Stropnický (ANO) se stáhl z nejvyšších pater tuzemské politiky. Podle informací Blesk Zpráv skončil nejen jako poslanec, ale také jako místopředseda hnutí ANO. Už za měsíc by měl totiž odletět do Izraele, kde bude českým velvyslancem. Na konci listopadu má do země přiletět na oficiální návštěvu prezident Miloš Zeman. Stropnický už řídí přípravu jeho cesty po telefonu.