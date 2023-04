Česká pošta loni zvýšila svou ztrátu o více než miliardu | e15.cz

Česká pošta loni zvýšila svou ztrátu o více než miliardu korun, konkrétně o 1,044 miliardy korun na 1,725 miliardy korun. Tržby z prodeje služeb klesly meziročně o 976 milionů korun, tedy o 5,8 procenta. O 579 milionů korun se snížily výnosy z poštovního provozu. Pošta to oznámila v tiskové zprávě. Kvůli špatné ekonomické situaci už vláda dříve rozhodla, že zruší 300 poboček České pošty.

Osobní náklady podniku meziročně klesly o 979 milionů korun kvůli snížení počtu zaměstnanců o 2243 osob v důsledku převedení těžké dopravy na externí firmy a dalším racionalizačním opatřením. Na poště v současnosti pracuje necelých 23 tisíc zaměstnanců. Navýšení mezd zvýšilo osobní náklady o 118 milionů korun.

Nejvíce poboček skončí v Moravskoslezském kraji, a to 48. O dalších 35 provozoven zeštíhlí pošta v Praze. Z největších měst bude na druhém místě zasažena Ostrava, přijde o devatenáct poboček. Po tuctu jich skončí v Brně a Plzni. Pošta za loňský rok více než zdvojnásobila ztrátu na 1,75 miliardy korun.

Video se připravuje ... Vedení České pošty vysvětluje, jak vybíralo pobočky ke zrušení • VIDEO ČTK

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomu byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pobočky, které podle ní mít nemusíme,“ řekl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Potvrdil, že státní podnik k 1. červenci s definitivní platností uzavírá tři stovky poboček ze stávajících 3200, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. „Není to o emocích, ale o finanční realitě České pošty. S tím se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by už pobočky nebyly, protože by nebyla Česká pošta,“ dodal Štěpán.

Například v Praze 3 má podle plánu zaniknout pět ze šesti poboček. Ale samospráva chce ještě o rušení pošt jednat. „Udělám vše pro to, aby v Praze 3 nenastala situace, kdy tu bude pouze jedna pošta. Osobně jsem mluvil jak s ředitelem České pošty, tak s ministrem vnitra a odvážím si příslib, že v horizontu tří týdnů proběhne jednání, na kterém probereme, co je a není pro nás akceptovatelné,” uvedl místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN).

Mezi důvody podle šéfa pošty patří nedostatečná úhrada služeb objednaných státem i pokles zájmu o listovní služby.

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách podle něho klesá. Za posledních pět let se zájem o tyto služby na pobočkách snížil o čtyřicet procent. Důvodem je především digitalizace, kvůli níž řada lidí nemusí navštěvovat provozovny osobně. Výnosy z listovních služeb klesly o desetinu na 5,84 miliardy korun.