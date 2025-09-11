Předplatné

Česko dodalo Ukrajině vojenský materiál za 7,7 miliardy korun. Získalo za to miliardové kompenzace

Ministryně obrany Jana Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová Zdroj: e15 Dominik Kučera

Od začátku války darovala Česká republika Ukrajině nepotřebnou techniku a munici v hodnotě 7,7 miliardy korun. Celková hodnota dodávek vojenského materiálu, které Česko darovalo, koordinovalo či zorganizovalo, přesahuje podle ministerstva obrany osm miliard dolarů, tedy zhruba 167 miliard korun. Za pomoc získala země od spojenců i miliardové kompenzace v podobě techniky a finančních příspěvků.

Česká vláda a český obranný průmysl dodaly přes 2100 kusů techniky a miliony kusů munice všech ráží, poznamenala Černochová. Česko zároveň přispělo 865 milionů korun do muniční iniciativy, v jejímž rámci Česko shání dělostřeleckou munici pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii. Ruskem napadená země díky iniciativě podle vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého týdne dostala letos zatím 1,1 milionu kusů velkorážové munice, loni 1,5 milionu nábojů.

Podle ministryně je iniciativa zcela transparentní a potřebná, ocenil ji podle ní i generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) Mark Rutte. Opozice si u iniciativy často stěžuje na to, že je naopak netransparentní. Pokud by Černochová zůstala v čele resortu obrany, chce v iniciativě pokračovat. Dodává podle ní Česku v zahraničí prestiž, pomáhá Ukrajině i českému průmyslu.

Kompenzace za pomoc podle prezentace ministerstva obrany zahrnovala osm vrtulníků systému H-1 a dar od Spojených států ve výši 325 milionů dolarů (6,8 miliardy korun) na nákup a modernizaci vojenské techniky či 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla od Německa. Za dodaný materiál dostalo Česko také refundace ve výši přes 91 milionů eur (2,2 miliardy korun) z Evropského mírového nástroje.

VIDEO: Další spolupráce s Piráty? Umím si to představit. Byli emotivní, dnes by to tak neřekli, řekla ministryně Černochová ve FLOW

FLOW: Rozhovor s ministryní obrany Janou Černochovou • Zdroj: e15
