Česko může skončit v rozpočtovém provizoriu | E15.cz

Ani dva týdny před závěrečným třetím kolem jednání poslanců o státním rozpočtu na příští rok nemá menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) dostatek hlasů. Komunisté nadále trvají na desetimiliardovém škrtu v chystaných armádních zakázkách. Připouštějí možnost, že země vstoupí do příštího roku s rozpočtovým provizoriem. Možná je i případná novela rozpočtu.

Kabinet nemůže spoléhat ani na podporu SPD Tomia Okamury, která žádá ještě větší přesuny peněz než KSČM. Občanští demokraté, lidovci nebo TOP 09 pak finanční plán odmítají jako zcela nerealistický. Ve středu bude Poslanecká sněmovna při druhém kole načítat do klíčové vládní předlohy pozměňovací návrhy.

Přestože se proti seškrtání peněz ministerstvu obrany vyslovil i prezident Miloš Zeman, který tak podpořil premiéra Babiše, komunisté postoj nezměnili „Názor prezidenta nesdílím. Deset miliard korun musí být přesunuto na boj s nemocí COVID-19, je to zásadní požadavek,“ řekl deníku E15 šéf KSČM Vojtěch Filip.

Jeho stranický kolega ze sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš úplně nevyloučil jednání o nějaké kompromisní variantě. „Musela by se ale načíst ve druhém kole jednání o rozpočtu a následně schválit ve třetím kole v polovině prosince,“ uvedl.

„Možností je i rozpočtové provizorium, pokud premiér nesežene většinu hlasů,“ míní Dolejš s tím, že stávající návrh by musel doznat změn. Pokud by prošel, byla by podle poslance nutná novela zákona. Na posledním jednání rozpočtového výboru pro předlohu zvedli ruku pouze zástupci ANO, proti byli i jejich kolegové z koaliční ČSSD.

Vstřícně se netváří ani předseda Strany přímé demokracie Okamura, jehož uskupení už Babišovi několikrát pomohlo. „Ministryně financí Alena Schillerová nechce naše požadavky akceptovat. S podporou rozpočtu tedy vláda nemůže počítat,“ řekl Okamura.

SPD by přesouvala předpokládané výdaje státu v řádu desítek miliard korun. Okamura podobně jako komunisté hovoří o zbytečných nákupech zbraní z Německa či Francie. Sebral by také dotace solárnímu byznysu a některým neziskovým organizacím.

Byť na rozdíl od komunistů modernizaci armády podporuje, pro rozpočtové provizorium se už v říjnu vyslovil exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Třicetidenní provizorium spojené s vůlí sněmovny, že rozpočet schválí koncem ledna, by nic fatálního neznamenalo. Vláda by ale musela návrh přepracovat,“ míní.

Ministryně Schillerové postavila plán na ekonomické predikci ze září, která neodrážela dopady druhé vlny pandemie koronaviru. Počítala, že letošní propad bude 6,6 procenta HDP a příští rok české hospodářství poroste o 3,9 procenta. To však zpochybnila mimo jiné ČNB.

Navrhovaný schodek ve výši 320 miliard korun přitom nezahrnuje zrušení superhrubé mzdy a snížení slevy na poplatníka. Pokud by předlohy, o nichž má příští týden jednat Senát a následně znovu sněmovna, prošly, veřejné rozpočty by se napřesrok propadly o 130 miliard.

Prezident Miloš Zeman řekl, že je rozhodnutý daňový balíček vetovat. Soubor změn aktuálně obsahuje sazby 15 a 23 procent navržené premiérem a zvýšení slevy na poplatníka o více než devět tisíc korun. Zeman navíc není spokojen s tím, že v projednávané normě není opatření omezeno na dva roky, jak mu Babiš slíbil.

Některé návrhy na přesuny peněz ve státním rozpočtu (v korunách):