Česko si ponechá gripeny do roku 2035. Pronájem vyjde na téměř 17 miliard
Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu se Švédskem na pronájem 12 stíhaček JAS-39 Gripen do roku 2035. Kontrakt v hodnotě 16,7 miliardy korun zahrnuje nejen samotné letouny, ale i servis a výcvik pilotů. Další čtyři miliardy stát investuje do jejich modernizace, než je po roce 2035 nahradí americké stroje F-35.
Česko si bude po roce 2027 od Švédska pronajímat 12 letounů JAS-39 Gripen. Ministerstvo obrany dnes podepsalo smlouvu na prodloužení pronájmu do roku 2035 za 16,7 miliardy korun. Úřad o tom informoval na svém webu. Vláda nabídku projednala už na konci června. Cena podle ministerstva zahrnuje kromě pronájmu 12 stíhaček také peníze na servis a výcvik pilotů. Další zhruba čtyři miliardy korun Česko v příštích letech vynaloží na modernizaci gripenů.
Smlouvu dnes za českou stranu podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, za švédskou stranu generální ředitel státní vyzbrojovací agentury FMV Mikael Granholm. „Po sérii jednání se zástupcům Ministerstva obrany podařilo domluvit oproti původní švédské nabídce z loňského roku významně výhodnější podmínky. Nalezení dohody je dobrá zpráva pro Českou republiku a pro zajištění její obranyschopnosti,“ uvedl na začátku června vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Lubor Koudelka.
Česko si nyní od Švédska pronajímá 14 letounů za zhruba 1,7 miliardy korun ročně. „I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ uvedl velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Čepelka. Prodloužení pronájmu stíhaček má zajistit jejich využívání českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35.