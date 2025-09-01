Předplatné

Česko si ponechá gripeny do roku 2035. Pronájem vyjde na téměř 17 miliard

Letoun JAS-39 Gripen E.

Letoun JAS-39 Gripen E. Zdroj: Saab AB

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu se Švédskem na pronájem 12 stíhaček JAS-39 Gripen do roku 2035. Kontrakt v hodnotě 16,7 miliardy korun zahrnuje nejen samotné letouny, ale i servis a výcvik pilotů. Další čtyři miliardy stát investuje do jejich modernizace, než je po roce 2035 nahradí americké stroje F-35.

Česko si bude po roce 2027 od Švédska pronajímat 12 letounů JAS-39 Gripen. Ministerstvo obrany dnes podepsalo smlouvu na prodloužení pronájmu do roku 2035 za 16,7 miliardy korun. Úřad o tom informoval na svém webu. Vláda nabídku projednala už na konci června. Cena podle ministerstva zahrnuje kromě pronájmu 12 stíhaček také peníze na servis a výcvik pilotů. Další zhruba čtyři miliardy korun Česko v příštích letech vynaloží na modernizaci gripenů.

Smlouvu dnes za českou stranu podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, za švédskou stranu generální ředitel státní vyzbrojovací agentury FMV Mikael Granholm. „Po sérii jednání se zástupcům Ministerstva obrany podařilo domluvit oproti původní švédské nabídce z loňského roku významně výhodnější podmínky. Nalezení dohody je dobrá zpráva pro Českou republiku a pro zajištění její obranyschopnosti,“ uvedl na začátku června vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Lubor Koudelka.

Česko si nyní od Švédska pronajímá 14 letounů za zhruba 1,7 miliardy korun ročně. „I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ uvedl velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Čepelka. Prodloužení pronájmu stíhaček má zajistit jejich využívání českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35. 

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany, kandidáti a systém Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů