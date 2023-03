Česko si půjčí od EU až stovky miliard | e15.cz

O peníze z takzvaného fondu obnovy mohou požádat všechny členské státy EU. Fond vznikl v roce 2020 jako nástroj na zmínění následků pandemie nemoci covid-19, později se dojednala úprava, která umožňuje až dvě třetiny prostředků z fondu použít na projekty pomáhající členským státům s odstřihnutí o závislosti na ruské ropě a zemním plynu.

V českém případě mají prostředky z půjčky putovat na stavby solárních nebo větrných elektráren, budování alternativních plynovodů a ropovodů, zateplování domů nebo na kotlíkové dotace. Velkou část peněz chce vláda využít na investice do železnice. „Evropská komise chtěla od členských států vyjádření jejich zájmu do konce března a to my tímto učiníme,“ uvedl pro HN ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN).

Česko se zatím nerozhodlo, jakou částku si půjčí. Podmínkou je vyčerpat prostředky do roku 2026, Praha se snaží lhůtu prodloužit. Od toho, zda uspěje, se bude odvíjet i výše úvěru. Jistý je zatím jen rozsah půjčky od 69 do 265 miliard. Konkrétně se musí Česko rozhodnout do konce dubna, dodal Bek.

Jednou z cest evropských zemí při hledání alternativ k ruským fosilním palivům je budování terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG). Do jejich budování evropské země aktuálně pumpují miliardy eur. Už nyní se přitom objevují náznaky, že boom může být přehnaný. Evropa vráží miliardy do LNG terminálů. Jejich budoucí využití je však nejisté

Úvěr od EU je mnohem výhodnější, než kdyby si Česko aktuálně půjčovalo na dluhopisových trzích. Například před dvěma týdny EU upsala jedenáctileté dluhopisy s úrokem 3,4 procenta, Česko aktuálně u desetiletých bondů platí úrok o více než procento vyšší.

Výše úroku, za kterou si Česko půjčí, bude průměrem úroků u všech dluhopisových emisí, které EU uskutečnila v předcházejícím pololetí. Splácet Česko začne za deset let, doba trvání půjčky je 30 let.