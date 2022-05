Síkela: V návrhu stopky pro ruskou ropu chybí distribuce dopadů | E15.cz

V šestém balíku evropských sankcí chybí mechanismus distribuce v souvislosti s případným zákazem dovozu ruské ropy do Evropské unie. Před jednáním vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Kabinet o dalším balíku protiruských postihů bude jednat.

„Návrh teď zkoumáme. Není v něm úplně všechno, co jsem požadoval. Dnes o tom budeme jednat na vládě,“ řekl Síkela. „Řešíme celou řadu věcí, abychom spravedlivě rozdistribuovali ten dopad napříč Evropou,“ uvedl. Dodal, že v návrhu chybí mechanismus distribuce v případě nedostatků na evropském trhu.

Závislost na ruské ropě je podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) menší než na plynu. „Bude to vyžadovat společné evropské řešení, posílení dovozu ropy z ostatních zdrojů,“ sdělil novinářům.

Nechtěl předjímat, zda by se v souvislosti se sankcemi mohly zdražit pohonné hmoty. „Samozřejmě v okamžiku, kdy na trhu bude méně ropy, by se opravdu dalo očekávat zvýšení cen. Klíčové ale zároveň bude, jaký bude další přísun ropy z dalších zdrojů. To může ve výsledku nahradit ten balík z Ruska,“ dodal ministr.

Evropská komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropský blok podle ní v rámci šestého balíku protiruských sankcí rovněž odpojí od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a dva další bankovní domy. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Podle diplomatů se čeká diskuse o ropném embargu. Maďarsko a Slovensko, které je odmítají podpořit, mají podle unijních činitelů dostat výjimku na dovoz ropy v příštím roce.

Pohonné hmoty a jejich zdražování

Dovoz ruské ropy v minulých letech tvořil čtvrtinu veškerého ropného importu do unijních zemí. Evropská komise navrhuje ukončit do šesti měsíců dovoz surové ropy a do konce roku i upravených ropných produktů.

Návrh budou probírat velvyslanci členských zemí. Zástupci Budapešti a Bratislavy dávali ještě v úterý najevo, že nejsou odstřižení od ruské ropy připraveni podpořit a podle unijních zdrojů se jim má dostat výjimky z embarga pro příští rok. O dodatečných podmínkách však chtěli jednat i vládní politici dalších zemí východního křídla unie včetně Česka.