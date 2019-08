Cigarety čeká další zdražení. Vláda jen potřebuje peníze na své sliby, zní z opozice | E15.cz

Růst spotřební daně z tabákových výrobků chystá ministerstvo financí nejen v příštím roce, ale i v letech 2021 až 2023. Krabička cigaret by měla podražit vždy o tři koruny za rok. Naopak další zvyšování odvodů z lihovin už šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO) neplánuje.

„Hlavním důvodem navýšení sazeb je ochrana zdraví s ohledem na vyšší dostupnost tabákových výrobků, jejichž cena vůči platům poklesla,“ uvedla Šárka Šmolíková z tiskového oddělení ministerstva financí. „O podrobnostech budeme dále jednat se zástupci tabákového průmyslu či s dotčenými vládními rezorty,“ dodala.

Roční výnos ze zvýšení ceny krabičky cigaret o tři koruny odhaduje ministerstvo na dvě miliardy ročně. To je asčtyřikrát méně, než kolik má vygenerovat skokový nárůst sazby od začátku příštího ledna, který už Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení. Krabička tak napřesrok podraží o sedm až osm korun.

Tabákové firmy zatím oficiální informace o nových záměrech ministerstva nemají. „Z hlediska předvídatelnosti podnikatelského prostředí preferujeme dopředu známé zvyšování sazeb spotřebních daní v menších krocích,“ míní šéf vnějších vztahů české pobočky Philip Morris Tomáš Korkoš. Oproti tomu kritizuje jednorázová prudká zvýšení sazeb. „Způsobují nárůst černého trhu,“ podotkl.

„Pokud stav veřejných financí vyžaduje vybrat na spotřební dani z tabákových výrobků více peněz, musí být zvýšení rozloženo do delšího časového období,“ souhlasí mluvčí British American Tobacco Tomáš Tesař.

Spolu se skokovým zdražením cigaret stoupne od ledna příštího roku i daň z lihovin, v případě půllitrové lahve 40procentního alkoholu z nynějších 57 korun na 64 korun a padesát haléřů. Vína ani piva se nyní projednávaný sazbový balíček nedotkne.

Platit by to mělo až do roku 2023. „Návrh státního rozpočtu v současné době s variantou dalšího zvyšování daně z tvrdého alkoholu, případně z dalších alkoholických nápojů nepočítá,“ uvedla Šmolíková.

Vláda obhajuje růst odvodů z tabáku, lihu a také hazardu od roku 2020 snahou bojovat se závislostmi.

„Zdražení není jediné opatření, ale je velmi účinné. Jen náklady spojené s léčbou následků kouření dosahují 100 miliard ročně,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Opozice však míní, že kabinetu Andreje Babiše (ANO) jde především o to, aby získal prostředky na své sliby, tedy například na zvyšování důchodů a různých příspěvků.