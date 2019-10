Čistírna odpadních vod v Bubenči má být památkou UNESCO, navrhuje Praha | E15.cz

Vedení hlavního města bude usilovat o to, aby se stará čistírna odpadních vod v Papírenské ulici v Bubenči stala památkou světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Důvodem je její architektonická i technická hodnota. Vyplývá to z dokumentu, který by měli v pondělí projednat pražští radní. Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1907.