ČSSD navrhne vládě zavření továren | E15.cz

„Naše předsednictvo pověřilo ministry za ČSSD, aby na vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu, a to nejméně do doby zavedení povinného testování zaměstnanců s plnou kompenzací výdělků i nákladů,“ uvedl Hamáček.

Testování ve firmách má být od pondělí dobrovolné, stát bude částečně dotovat náklady na samotestování. Babiš uvedl, že pro velké firmy může být testování povinné od 5. března, následovat mají ty menší. Vláda podle něj ještě termíny upřesní podle dostupné kapacity testů na trhu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že je Česko v kritické situaci a dochází lůžka na jednotkách intenzivní péče. Zavření továren je podle ní nezbytné. „Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy,“ uvedla ministryně, která má i podporu odborů. V kabinetu je pět ministrů za sociální demokracii, šestým je zřejmě ministr školství Robert Plaga (za ANO), který dlouhodobě kritizuje zavření škol.

„Školy nesou náklady pandemie víc než je nutné,“ uvedl Plaga, podle kterého se mají školy zavírat jako poslední. „Jakmile to epidemická situace dovolí, je potřeba udělat maximum pro to, aby se žáci a studenti vrátili zpět do lavic, a to i za cenu přísnějších opatření v oblastech, jako je například průmysl, což ostatně tvrdím dlouhodobě,“ dodal Plaga.

Havlíček ve shodě s podnikatelskými svazy argumentuje, že zavření průmyslových podniků může mít katastrofické ekonomické následky a způsobit nárůst nezaměstnanosti. Firmy zapojené do nadnárodních dodavatelských řetězců mohou být snadno nahrazeny továrnami v jiných zemích, kompenzace takových podniků je navíc podle Havlíčka obtížná. Měsíční náklady podniků ve zpracovatelském průmyslu podle některých ekonomů dosahují dohromady i více než tři sta miliard korun měsíčně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) omezení průmyslu také odmítá a Hamáčkovu iniciativu označuje za politikaření. „Firmy budou muset testovat. Kdo nebude, bude muset zavřít a bude mu hrozit pokuta 500 tisíc korun," řekl.

Prezident Miloš Zeman se k uzavření továren staví rezervovaně. „Zavření průmyslových podniků bych považoval za riskantní, byť bych se tomu nebránil,“ řekl v neděli prezident s tím, že klíčové je nyní nošení roušek a testování na pracovištích.