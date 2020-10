CzechTourism láká cizince do českých hor a lázní | E15.cz

Státní agentura CzechTourism má na podporu tuzemských zimních středisek v zahraničí připraveno sedmnáct milionů korun. Kampaň má pomoci i příjezdům do lázní a měst na advent. Zaměří se na sousední trhy, Dánsko a Nizozemsko, uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget.

Pro Slovensko, Německo, Polsko a Rakousko CzechTourism chystá on-line kampaň na sociálních sítích a na zpravodajských a cestovatelských webech. Na propagaci skiareálů na okolních trzích je připraveno osm milionů korun, kampaň bude odkazovat na webovou stránku visitczechrepublic.com.

Na podporu zimy v České republice v Dánsku a Nizozemsku má CzechTourism vyhrazeno devět milionů. Kampaň bude oslovovat potenciální návštěvníky v televizním i rádiovém vysílání, na internetu i billboardech.

„V Dánsku jsme již propagaci Česka jako ideální zimní destinace zahájili billboardovou kampaní v kodaňském metru a na vlakových nástupištích. Billboardy bychom ve druhé polovině října měli oslovit asi 3,5 milionů Dánů,“ podotkl Herget.

Cizinci na českých horách tvoří podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota patnáct až dvacet procent návštěvníků v závislosti na lokalitě a období. Většina z nich míří do Krkonoš, velmi oblíbená je také Šumava.

„Očekáváme, že v zimě bude přeshraniční pohyb, byť třeba s negativním testem na COVID-19, možný,“ uvedl Knot. Čeští návštěvníci podle něj mohou případný výpadek cizinců částečně zaplnit, nedá se ale počítat s tím, že by je zcela nahradili.

Do českých skiareálů podle CzechTourismu přijíždí nejvíce lyžařů z Německa a Polska. Nejsilnějším měsícem pro návštěvy je únor. Stejně jako v Česku i v sousedních státech jsou totiž jarní prázdniny. Navíc bývá nejstabilnější počasí.

Například loni do Krkonoš v prvním čtvrtletí přijelo 125 tisíc turistů ze zahraničí, což byla třetina všech návštěvníků. Oproti předchozímu roku se jejich počet mírně zvýšil. Nejvíce do této oblasti jezdí turisté z Německa, Polska, Slovenska a Nizozemska, uvedla mluvčí CzechTourism Ivana Vejvodová.

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v Česka byla co do návštěvnosti podle Asociace horských středisek ČR nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší.

Letní návštěvnost v horských střediscích v posledních letech rostla meziročně v průměru o zhruba pět procent. Letos o prázdninách návštěvnost českých hor vzrostla meziročně v průměru o patnáct procent.