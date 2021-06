Evidence skutečných majitelů firem zkolabovala | E15.cz

„Z technických důvodů spojených s aktuální vytížeností informačního systému je dočasně vyhledávání v evidenci skutečných majitelů nedostupné. Na urychlené nápravě se pracuje. Omlouváme se za komplikace,“ píší od rána správci webové aplikace, která funguje pod ministerstvem spravedlnosti.

Rezort přitom na zveřejnění evidence, která funguje v uzavřeném režimu od začátku roku 2018, pracuje už více než půl roku, kdy se změnil zákon. V posledních měsících se stát potýkal i s výpadky systémů na sčítání obyvatel nebo registraci k očkování. V úterý také zkolaboval Očkovací portál občana, kde mají mít lidé možnost stáhnout si certifikát o očkování.

Novela o evidenci skutečných vlastníků kromě povinnosti zveřejnit údaje o konečných majitelích zavádí i přísné sankce pro ty, kteří uvedou nesprávné údaje nebo se do registru vůbec nezapíší. To má vyřešit problém s tím, že většina subjektů povinnost zápisu do registru v posledních letech ignorovala. K minulému týdnu byla v evidenci zapsána necelá polovina z více než půl milionu těch, kteří mají tuto povinnost.

Část firem s jednodušší vlastnickou strukturou a například spolky by měly být zapsány do evidence automaticky už dnes, správci webu ale přiznávají, že systém nestíhá. „Veškeré automatické průpisy by každopádně měly být zajištěny do konce tohoto týdne,“ uvedli.

Jednou z dosud nezapsaných firem je zemědělský koncern Agrofert, který před lety vložil do svěřenských fondů premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády je uveden jako konečný uživatel výhod plynoucích z holdingu v podobných registrech na Slovensku, v Německu a Velké Británii, upozornila organizace Transparency International.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka v pondělí uvedl, že Babiš bude uveden jako faktický majitel Agrofertu i v české evidenci. „Podle nové legislativy je důležité rozlišovat skutečnost, že Andrej Babiš sice má prospěch, ale Agrofert a jeho firmy neovládá a neřídí,“ uvedl Hanzelka, který odmítl, že by to potvrzovalo jakýkoli střet zájmů. Firma hodlá využít nadcházejícího přechodného období, kdy ještě nezačínají padat sankce, na zápis do evidence.

Babiš se k věci odmítl vyjádřit. „Agrofert nekomentuji, ze zákona se s firmou nestýkám, nechodím na valnou hromadu,“ uvedl v pondělí v médiích. Evropská komise v dubnu zveřejnila výsledky auditu, podle kterého je premiér ve střetu zájmů. Dokud Babiš situaci nevyřeší, komise Česku neproplatí dotace vyplácené Agrofertu. Premiér závěry komise odmítá.