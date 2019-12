Digitální Česko. Lidé získají právo řešit úřední věci elektronicky | E15.cz

Lidé pravděpodobně získají právo řešit se státem úřední věci výhradně elektronicky. Listinná forma ale zůstane zachována, hlavně kvůli seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou. Změny má přinést zákon o právu občanů na digitální služby, který schválil Senát. Normu dostane k podpisu prezident.

Zákon počítá s vytvořením katalogu služeb státu, které se budou poskytovat elektronicky. Vláda má tyto služby během příštího roku stanovit vyhláškou a postupně doplňovat. Elektronicky by si lidé měli do budoucna vyřídit například změny v dokladech, výpisy z rejstříků nebo žádosti o státní podporu, prioritou by měla být elektronizace stavebního řízení.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla již dříve uvedl, že katalog služeb státu je připraven už zhruba ze čtyř pětin. Plán nesmí podle poslanců se všemi službami počítat až v závěru pětiletého období, na které bude vypracován, ale některé zavádět už v nejbližších letech.

Norma má dát lidem a firmám například právo mít přístup k těm informacím v systémech veřejné správy, které se jich týkají. Úřady budou mít naproti tomu povinnost takový přístup elektronicky zajistit. Změna se netýká místních samospráv vzhledem k tomu, že v malých obcích by s jejím naplněním mohly být kvůli nedostatečnému vybavení problémy.

Ministerstvo vnitra by podle poslanců mělo do poloviny ledna příštího roku předložit novelu, která by upravila další rozšíření využití systému datových stránek nebo sdílení údajů v základních registrech.