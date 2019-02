Divadla za peníze z hazardu a porna. Ministr Staněk chce nový investiční program | E15.cz

Ministerstvo kultury připravuje nový investiční program na výstavbu koncertních sálů, divadel, muzeí a knihoven, který by se měl rozjet příští rok. Šéf resortu Antonín Staněk to oznámil na dnešní tiskové konferenci. Finance pro program chce hledat například ve zdanění hazardu nebo pornografie.

Sociálnědemokratický ministr chce celkově rozpočet svého resortu navyšovat. Jeho cílem je, aby do dvou let tvořil jedno procento z celého státního rozpočtu. Pro loňský rok se podle něj rozpočet ministerstva meziročně navýšil o 13,5 procenta. Celkové výdaje by měly dosáhnout téměř 15 miliard korun a na rok 2020 ministerstvo počítá s dalším navýšením o více než dvě miliardy korun.

Navýšení by se měly dočkat například programy na podporu takzvané živé kultury - profesionálních divadel, orchestrů nebo velkých festivalů. Celkem by měly dostat 114 milionů korun. Celkový rozpočet ministerstva kultury se na rok 2019 vyšplhal na 857 milionů z původních 743 milionů.

„Jsem rád, že můžeme alespoň částečně uspokojit požadavky obcí a měst na zvýšení prostředků platy pro zaměstnance v oblasti kultur, například členy orchestrů nebo sborů, které vychází z rozhodnutí vlády o zvýšení platů,“ uvedl k rozpočtovým změnám ministr kultury Antonín Staněk. Na navýšení se bude téměř 5/6 podílet Ministerstvo financí.

Do budoucna by se ale financování této oblasti mělo změnit. Resort připravuje zákon o Státním fondu kultury, který by fungoval nezávisle na ministerstvu. Podle Staňka je fond v krizi od roku 1992 a potřebuje změnu. Inspirací má být již fungující Státní fond kinematografie a fungování fondu kultury na Slovensku.