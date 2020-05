Do nové čtvrti v Bubnech pojede tramvaj, jako první vzniká podjezd | E15.cz

Pražská rada odsouhlasila výběr projektanta na tramvajový podjezd pod tratí u nádraží Bubny. Jde tak o první část změny vedení tramvaje, která dosud pouze zatáčela směrem k nábřeží a tržnici. V budoucnu bude zajíždět i do nové čtvrti na pozemcích brownfieldu Bubny-Zátory i do starší zástavby kolem Dělnické ulice.

„V rámci nové výstavby i změn na Vltavské bude potřeba přeložit tramvajovou trať. Projekt je třeba dát do souladu s plánovanou rekonstrukcí železniční trati z Masarykova nádraží na letiště, kterou připravuje Správa železnic,“ informoval náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Podle něj na Vltavské vznikne pohodlnější přestup mezi metrem, tramvají a vlaky a také dojde ke zlepšení dostupnosti Holešovic díky novému tramvajovému spojení v Jateční a Dělnické ulici.

Na Vltavské by podle současné magistrátní koalice mohla vzniknout také budova České filharmonie, která nemá v historickém Rudolfinu ideální podmínky. Počítá se rovněž s úpravou nádraží a stanice metra, u níž by mohl vzniknout druhý severní vestibul.

Vše zároveň zajistí dopravní obslužnost nové čtvrti Bubny-Zátory, kde se plánují nové byty a kanceláře až pro 25 tisíc lidí. Město pro rozsáhlý prostor bývalých železničních opraven loni dokončilo územní studii. Na ploše však platí stavební uzávěra, kterou budou muset před možnou výstavbou úřady zrušit.

Většina pozemků v brownfieldu patří firmě GSG Europa miliardáře Radovana Vítka, která je získala po převzetí Orco Property Group. Podobu výstavby má udávat právě územní studie.

Podjezd pod vlakovou dráhou by měl být podle zadání hotový do roku 2027, kdy by se měla rekonstruovat trať mířící na Letiště Václava Havla a do Kladna. Projekt podjezdu má na základě výběrové řízení vypracovat Metroprojekt s Pragoprojektem za zhruba sedm milionů korun, cenu samotné stavby magistrát zatím neupřesnil.