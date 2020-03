Doplaťte ztráty způsobené koronavirem, žádají stát firmy | E15.cz

Zaměstnavatelé navrhují legislativně zamezit propouštění zaměstnanců zasažených koronavirem, o jejich mzdy by se měl s firmami podělit stát. Iniciativa Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů by mohla být začleněna do novely zákoníku práce, která je momentálně ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně.