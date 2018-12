Ekonomiku čeká zpomalení růstu. Vymstít se jí může závislost na automobilovém průmyslu | E15.cz

Spolu se spuštěním dalších vln EET ministerstvo financí očekává zvýšení zájmu o účtenkovou loterii. Účtenkovku přitom navzdory kritice opozice pokládá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) za velmi úspěšnou. A cení si toho, jak silné příběhy přináší. „Ještě jsem se nesetkala s tím, že by to vyhrál někdo, kdo by to nutně nepotřeboval,“ svěřila se ministryně Blesk Zprávám. K lepšímu dala příběh seniora (80), který vyhrál auto, aby mohl vozit svou vnučku (15) v pěstounské péči do školy a na kroužky. Starý vůz mu přitom akorát dosluhoval.