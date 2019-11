Elektřina v příštím roce zdraží, plyn může naopak zlevnit | E15.cz

České domácnosti si příští rok mírně připlatí za elektřinu, cena plynu bude stagnovat, nebo může i klesnout. Uvedl to Energetický regulační úřad, který část výsledné ceny energií stanovuje. Analytici odhadují, že případné zdražení elektřiny může činit řádově několik stokorun za rok, nedotkne se ale všech odběratelů.

U elektřiny tvoří regulovaná složka více než polovinu výsledné ceny, u plynu asi čtvrtinu. ERÚ na dnešní tiskové konferenci uvedl, že regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti vzroste v roce 2020 v průměru o 1,3 procenta, u plynu pak regulovaná složka stoupne u domácností a maloodběratelů o 0,53 procenta.

„Ačkoliv regulovaná složka ceny elektřiny meziročně vzroste, průměrné tempo růstu bude výrazně pomalejší, než jakým rostou ceny v celé ekonomice. Proti loňskému cenovému rozhodnutí se průměrný nárůst regulované složky pro domácnosti podařilo snížit téměř o jeden procentní bod,“ uvedl předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé.

Prodejci upozorňují, že velkoobchodní ceny elektřiny se drží na relativně vysokých úrovních a v posledních letech rostly. Řada z nich proto nevylučuje, že u některých produktu cenu takzvané silové elektřiny, kterou určují dodavatelé, navýší. Úpravy cen budou podle nich různorodé podle toho, jaký druh smlouvy mají lidé uzavřený a k čemu všemu danou komoditu využívají.

Cena plynu by se proti tomu příliš měnit neměla, podle úřadu může dokonce klesnout. „Kromě cenového rozhodnutí pro plynárenství, které stanoví regulovanou složku ceny, úřad na konci listopadu zveřejňuje také takzvané indikativní ceny plynu pro nadcházející čtvrtletí. Indikativní ceny plynu přitom zachycují očekávaný pokles neregulované, tržní složky konečné ceny, jejíž snížení by mělo již tak minimální nárůst regulované složky převážit a celkové ceny by mohly mírně klesnout,“ uvedl Trávníček. Podle něj bude však záležet na tom, jak pokles velkoobchodních cen zohlední v cenách pro zákazníky samotní dodavatelé plynu.

Cena plynu na Pražské energetické burze pro rok 2020, na který se teď obchodníci nejvíce zásobí, klesla meziročně o necelou pětinu na 17,4 eur (444 korun) za megawatthodinu. Cena elektřiny činí aktuálně kolem 50 eur (1277 korun) za megawatthodinu, podobně jako loni touto dobou. Během letních prázdnin cena vzrostla přes 55 eur (1400 korun) za megawatthodinu. Loni byl meziroční růst často i více než než poloviční.

Kromě části ceny pro domácnosti dnes ERÚ oznámil také výši regulované složky ceny energií pro podniky a další odběratele. V elektroenergetice regulovaná složka poroste příští rok v průměru o 0,7 procenta na hladině velmi vysokého napětí, o 1,7 procenta na hladině vysokého napětí a o 1,5 procenta na hladině nízkého napětí, z toho o 2,1 procenta pro malé podnikatele. V plynárenství pak vzroste regulovaná složka pro střední a velkoodběratele o 0,43 procenta, dodal úřad.