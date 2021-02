Pandemický zákon. Emoce kolem něj utichají, vláda kývla na návrhy opozice | E15.cz

Vzrušené slovní útoky některých opozičních politiků, kteří kvůli pandemickému zákonu nařkli premiéra Andreje Babiše (ANO) z podrazu, přestaly. Ministerstvo zdravotnictví přepracuje normu, kterou vláda přijala v pondělí, na základě připomínek dvojbloku Pirátů a STAN a také trojkoalice ODS, lidovců a TOP 09. Poslanecká sněmovna by předpis mohla projednat už ve čtvrtek.

Aby speciální zákon pro epidemické situace začal platit, požadovali minulý víkend po premiéru Babišovi hejtmani, když kabinet potřeboval vyhlásit nouzový stav na další dva týdny. I sami ministři loni na jaře poukazovali na to, že stav nouze fungující podle paragrafů, které byly v minulosti přijaty po katastrofálních povodních, není pro boj s koronavirem vhodný.

„My nouzový stav nechceme. Doufáme, že schválení kvalitního pandemického zákona zajistí, že tu co nejdříve nebude muset být,“ řekl po jednání vlády s opozicí šéf hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.

Opozici na návrhu zákona ministerstva zdravotnictví vadilo například to, že by příliš omezoval práva a svobody bez dostatečné kontroly parlamentu a také by nezaručoval odpovídající kompenzace pro zasažené živnostníky a podniky. V předloze chybělo i řešení povinného testování ve firmách.

„Dohodli jsme se, že ještě dnes pošle opozice připomínky k vládnímu návrhu a ministerstvo zdravotnictví se je pokusí vypořádat. Pokud budou některé s rozporem, ještě se k tomu sejdeme. Cílem je projednat ve sněmovně pandemický zákon ve čtvrtek, na tom panovala shoda,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Většinu opozičních návrhů označil za dobré či akceptovatelné i premiér Babiš.

Možné změny pandemického zákona předložilo také uskupení Spolu tvoření občanskými demokraty, KDU-ČSL a TOP 09. „Konečně to bylo věcné jednání,“ ocenil dohodu předseda ODS Petr Fiala. Situaci podle něj prospělo, že vláda nedostala minulý týden souhlas opozice k prodloužení nouzového stavu a musela jednat s hejtmany a následně se vrátit k rozhovorům s opozicí.

„Rýsuje se shoda, jak schvalovat pandemický zákon, což je důležité, abychom mohli s pandemií bojovat účinněji a nemuseli pořád dokola jen prodlužovat nouzový stav,“ dodal Fiala.