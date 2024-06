Eurovolby by vyhrálo ANO, druhá je koalice SPOLU. Měly by po šesti křeslech

Volby do Evropského parlamentu by nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 23,1 procenta hlasů. Druhé koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by dalo hlas 21,5 procenta voličů. Oba subjekty by v europarlamentu obsadily shodně šest křesel. Vyplývá to z květnového volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Eurovolby se v Česku uskuteční příští víkend - 7. a 8. června.

Hnutí STAN by ve volbách podle STEM získalo 10,3 procenta hlasů. Čtvrtá by skončila koalice SPD s Trikolorou s 9,5 procenta. S těsným odstupem by následovali Piráti se ziskem 9,4 procenta. Koalice Stačilo! v čele s KSČM by dostala 8,1 procenta.

Koalici Přísahy a Motoristů přisuzuje volební model zisk 4,7 procenta hlasů, Sociální demokracii (SOCDEM) 2,9 procenta, Svobodným 2,7 procenta, Zeleným 1,9 procenta a strana PRO Jindřicha Rajchla by podle něj získala 1,8 procenta. Jinému politickému subjektu by dalo v eurovolbách hlas 4,1 procenta voličů.

Ředitel agentury STEM Martin Buchtík uvedl, že ANO částečně bojuje o hlasy voličů SPD. „Můžeme říci, že do určité míry úspěch SPD by byl případně na úkor hnutí ANO,“ řekl televizi CNN Prima News. V koalici Spolu je podle něj patrný přeliv mezi jednotlivými stranami. Velké množství lidí navíc váhá mezi Spolu a STAN. „Přičemž se mírně víc v tuto chvíli přiklání ke koalici Spolu a Starosty de facto vysávají,“ poznamenal Buchtík. Dodal, že poslední týden před volbami ale může situaci ještě změnit.

Při přepočtu na mandáty by ANO obsadilo v Evropském parlamentu šest křesel z 21, na které má Česko nárok. Stejný počet mandátů by měla i koalice Spolu. Tři křesla by získali Starostové a po dvou mandátech by měla koalice koalice SPD s Trikolorou, Piráti a Stačilo!

Výzkum pro volební model STEM se konal od 22. do 26. května. Zapojilo se do něj 1623 občanů ČR ve věku od 18 let. Model vycházel z volební účasti 35 procent.