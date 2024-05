Váháte nad tím, koho volit do europarlamentu? Volební kalkulačka pro volby do Evropského parlamentu 2024 vám pomůže s rozhodováním. Dvaačtyřicet otázek vám pomůže zjistit, s jakými volebními programy se vaše názory nejvíc shodují. Volební kalkulačka je projekt neziskové organizace KohoVolit.eu kladoucí si za cíl pomoci občanům přiblížit jednotlivé strany a kandidáty do parlamentu EU.